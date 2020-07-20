Экономика

Псковские компании не торопятся внедрять антимонопольный комплаенс

В Псковской области пока нет компаний, внедривших внутренний антимонопольный аудит. Об этом сегодня, 22 июля, на встрече с журналистами сообщила руководитель регионального УФАС Ольга Милонаец.

Она напомнила, что так называемый антимонопольный комплаенс – это внутренняя система и деятельность организации по устранению рисков негативных последствий, связанных с антимонопольными нарушениями.

«Хороший проект, но в нашем регионе его почему-то не оценили. Мы приглашали к сотрудничеству по внедрению антимонопольного комплаенса крупные компании, в частности, строительные, но пока никто не откликнулся на такой внутренний аудит», - отметила Ольга Милонаец.

Также она сообщила, что внутренний антимонопольный аудит внедрили все органы власти, по крайне мере, на бумаге. «Но результатов мы пока не видим. Пока чиновники не обращаются к нам для проведения учебы. Возможно, хватает наших публичных мероприятий», - заключила Ольга Милонаец.