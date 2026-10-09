Зарплаты в сельском хозяйстве Псковской области достигли 75 тысяч рублей

Средняя заработная плата работников сельского хозяйства в Псковской области за семь месяцев составила 75 тысяч рублей. Это почти на десять тысяч рублей больше среднего показателя по региону, который достиг 68 тысяч рублей. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов в эфире ГТРК «Псков».
По словам главы ведомства, министерство регулярно отслеживает показатели оплаты труда и анализирует ситуацию в отрасли.
Министр подчеркнул, что сельское хозяйство региона демонстрирует положительную динамику и занимает заметные позиции по ряду направлений на Северо-Западе России.
В частности, Псковская область занимает первое место в округе по производству мяса, второе — по производству рапса и четвертое — по молоку, сообщил Николай Романов.