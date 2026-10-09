 
Экономика

Зарплаты в сельском хозяйстве Псковской области достигли 75 тысяч рублей

0

Средняя заработная плата работников сельского хозяйства в Псковской области за семь месяцев составила 75 тысяч рублей. Это почти на десять тысяч рублей больше среднего показателя по региону, который достиг 68 тысяч рублей. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов в эфире ГТРК «Псков».

По словам главы ведомства, министерство регулярно отслеживает показатели оплаты труда и анализирует ситуацию в отрасли.

«Мы гордимся этим, потому что отрасль, которая раньше, как вы говорили, была черной дырой, сейчас показывает серьезные результаты», — отметил Николай Романов.

Министр подчеркнул, что сельское хозяйство региона демонстрирует положительную динамику и занимает заметные позиции по ряду направлений на Северо-Западе России.

В частности, Псковская область занимает первое место в округе по производству мяса, второе — по производству рапса и четвертое — по молоку, сообщил Николай Романов.

«Вообще, я горжусь нашим сельским хозяйством, нашими людьми, которые работают там, потому что это умницы, герои, скромные, самое главное, все люди скромные», — заявил министр.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026