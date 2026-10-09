Псковичка получила диплом и сертификат на развитие своего бренда от Росмолодежь

В Москве завершился интенсив «Локальные бренды: развитие и продвижение», организованный Росмолодежь. Предпринимай совместно с «Таврида. АРТ». Пять дней продуктивной работы объединили 100 участников, в том числе из Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии предоставлены Министерством молодежной политики Псковской области

Свои проекты участники представили на защите перед экспертами. По итогам интенсива пять проектов получили дипломы от Росмолодежь.Предпринимай за комплексный подход к разработке бренда. Лучшие участники получили предложения о сотрудничестве от партнеров мероприятия. Все выпускники смогут стать резидентами «Тавриды» и участвовать в фестивалях, а также получат возможность представить свою продукцию в рамках проекта «Создано молодыми».

Своими впечатлениями от участия в интенсиве поделилась Анастасия Чугунова, лидер движения Росмолодежь.Предпринимай в Псковской области. «Интенсив включал в себя несколько мощных модулей: "Созидатели" и "Креатив". Мы не просто слушали лекции, а прошли путь до защиты собственного проекта. Я представляла свой бренд "8 мерч". Для меня было большой честью показать свой город на таком уровне. "8 мерч" — это не просто одежда. Это бренд культурного кода, основанный на истории Пскова, который я объединяю с современными трендами уличного мерча», — рассказала она.

По словам Анастасии Чугуновой, результаты превзошли ожидания: она получила положительную обратную связь от экспертов, договорилась с универмагом Национального центра «Россия» о возможном представлении худи с вышивкой в качестве экспозиции товара, а также получила обратную связь от галереи «Локалист», где выставляются современные бренды одежды. «Но самым волнительным моментом стало награждение. Я получила диплом, который вручили всего лишь 5 из 100 человек! Это невероятная мотивация двигаться дальше. Спасибо "Тавриде" и Росмолодежь.Предпринимай за этот опыт. Псков, я докажу, что наш культурный код может звучать современно!» — добавила она.

Проект реализуется при поддержке президентского национального проекта «Молодежь и дети».