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Псковская область приняла участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2026»

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Делегация Псковской области принимает участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2026», которая в эти дни проходит в «Тимирязев центре» в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Фото: Минсельхоз

Центральным событием деловой программы выставки стало пленарное заседание «Навигатор российского АПК: технологии эффективного роста». В работе заседания принял участие министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов.

Заседание открыл председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступивший с приветственной речью. Вместе с руководителями федеральных ведомств и представителями аграрного бизнеса обсуждались важнейшие вопросы: внедрение передовых технологий, повышение эффективности производства и дальнейшая поддержка отечественного агропромышленного комплекса.

 
«Для Псковской области "Золотая осень" — это отличная площадка для обмена опытом, изучения новых технологий и выстраивания партнерских связей с коллегами со всей страны», — подчеркнули в Минсельхозе.
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