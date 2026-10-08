Псковская область приняла участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2026»

Делегация Псковской области принимает участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2026», которая в эти дни проходит в «Тимирязев центре» в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Фото: Минсельхоз

Центральным событием деловой программы выставки стало пленарное заседание «Навигатор российского АПК: технологии эффективного роста». В работе заседания принял участие министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов.

Заседание открыл председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступивший с приветственной речью. Вместе с руководителями федеральных ведомств и представителями аграрного бизнеса обсуждались важнейшие вопросы: внедрение передовых технологий, повышение эффективности производства и дальнейшая поддержка отечественного агропромышленного комплекса.