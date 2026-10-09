Более 1,2 млрд рублей господдержки получили аграрии Псковской области

Объем мер государственной поддержки сельского хозяйства в Псковской области в этом году превысил 1,2 миллиарда рублей. Средства направляют в том числе на приобретение техники, племенных животных и поддержку малых сельхозпредприятий. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Николай Романов в эфире ГТРК «Псков».
Кроме того, регион поддерживает приобретение племенных животных и выплачивает средства производителям молока. На поддержку малого бизнеса в текущем году направили около 180 миллионов рублей.
Он также рассказал, что получение господдержки во многом зависит от качества подготовки документов и ведения бухгалтерского учета.
По его словам, одна из основных задач регионального министерства — привлекать как можно больше средств федеральной и другой внешней поддержки и направлять их сельхозпроизводителям.