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Более 1,2 млрд рублей господдержки получили аграрии Псковской области

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Объем мер государственной поддержки сельского хозяйства в Псковской области в этом году превысил 1,2 миллиарда рублей. Средства направляют в том числе на приобретение техники, племенных животных и поддержку малых сельхозпредприятий. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Николай Романов в эфире ГТРК «Псков».

«В этом году опять меры поддержки больше 1,2 миллиарда. Это большая мера поддержки для нашей отрасли и Псковской области. Из них 550 миллионов – это по индивидуальной программе, где мы на эти деньги купили почти на больше миллиарда рублей техники», – подчеркнул глава ведомства.

Кроме того, регион поддерживает приобретение племенных животных и выплачивает средства производителям молока. На поддержку малого бизнеса в текущем году направили около 180 миллионов рублей.

«Хорошие суммы для наших сельхозпроизводителей, чтобы простимулировать дальше производство продукции, которую они выпускают», — отметил Николай Романов.

Он также рассказал, что получение господдержки во многом зависит от качества подготовки документов и ведения бухгалтерского учета.

«Если правильно ведется бухгалтерский учет и есть специалисты, которые разбираются с документами, то несложно», — добавил министр.

По его словам, одна из основных задач регионального министерства — привлекать как можно больше средств федеральной и другой внешней поддержки и направлять их сельхозпроизводителям.

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