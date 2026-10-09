В Гдовском округе может появиться молочная ферма на 1,2 тысячи голов

Новую молочную ферму на 2,2 тысячи голов строят в Бежаницком округе Псковской области. Еще один проект на 1,2 тысячи голов обсуждается с предприятием «Гдов Молоко». Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Николай Романов в эфире ГТРК «Псков».
По словам министра сельского хозяйства, развитие животноводства остается одним из направлений роста регионального агропромышленного комплекса.
Параллельно в регионе увеличиваются мощности мясопереработки. Как рассказал министр, Великолукский мясокомбинат вывел новую производственную площадку на полную мощность. При этом рост сельскохозяйственного производства обеспечивается не только расширением предприятий, но и увеличением площадей обрабатываемых земель и урожайности.
По его данным, средняя урожайность в регионе за семь месяцев составила 42,8 центнера с гектара.