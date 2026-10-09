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В Гдовском округе может появиться молочная ферма на 1,2 тысячи голов

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Новую молочную ферму на 2,2 тысячи голов строят в Бежаницком округе Псковской области. Еще один проект на 1,2 тысячи голов обсуждается с предприятием «Гдов Молоко». Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Николай Романов в эфире ГТРК «Псков».

«Сейчас идет строительство ударника Бежаницкого округа, где на 2200 голов будет новая ферма. Плюс у нас сейчас мы в активной фазе переговоров с Гдовским районом "Гдов Молоко" тоже хотят построить на 1 200 голов», - поделился Николай Романов.

По словам министра сельского хозяйства, развитие животноводства остается одним из направлений роста регионального агропромышленного комплекса.

«Это опять молоко прибавится», - отметил Николай Романов, говоря о строительстве фермы в Бежаницком округе.

Параллельно в регионе увеличиваются мощности мясопереработки. Как рассказал министр, Великолукский мясокомбинат вывел новую производственную площадку на полную мощность. При этом рост сельскохозяйственного производства обеспечивается не только расширением предприятий, но и увеличением площадей обрабатываемых земель и урожайности.

«Что касается растениеводства, конечно, первое увеличение - это ввод земли в оборот, плюс увеличение урожайности», - пояснил Николай Романов.

По его данным, средняя урожайность в регионе за семь месяцев составила 42,8 центнера с гектара.

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