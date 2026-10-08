ГигаЧат поможет инвесторам понять, что происходит с их портфелем

На форуме СберИнвестиций «Настоящее — будущее» объявили о запуске сервиса на базе флагманской модели ГигаЧата в приложении СберИнвестиции. С его помощью пользователи поймут, как меняется стоимость портфеля в течение дня. Персональный разбор в последней версии мобильного приложения СберИнвестиции доступен пользователям с тремя и более активами — акциями, облигациями или фондами.

ГигаЧат показывает, какие бумаги сильнее всего повлияли на результат, и связывает их рост или снижение с новостями и рыночными событиями. Это помогает понять, что происходит с инвестициями, без необходимости самостоятельно собирать и сопоставлять информацию из разных источников.

Для подготовки разбора помощник использует десятки проверенных новостных источников и аналитику SberCIB. Из общего потока информации он выделяет события, связанные с активами конкретного клиента. Так инвестор получает объяснение, которое учитывает состав его портфеля и помогает сосредоточиться на главном.

Короткая сводка появляется прямо на экране «Портфель». Одним нажатием пользователь может перейти к подробному разбору в диалоге с ассистентом: узнать больше о причинах движения бумаг и посмотреть источники. При переходе контекст сохраняется — человеку не нужно заново объяснять, что его интересует.

«Наша задача — сделать СберИнвестиции удобным инструментом для управления капиталом и роста благосостояния. Важно, чтобы и начинающий, и опытный инвестор мог разобраться в происходящем и принимать решения с учётом своих целей. ГигаЧат помогает сделать ещё один шаг в этом направлении: новичкам — лучше понять связь между событиями на рынке и собственными вложениями, опытным инвесторам — быстрее оценить изменения в портфеле. Это первые шаги нового сервиса: мы продолжим его развивать, опираясь в том числе на обратную связь пользователей», - отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

Новая функция дополняет аналитические возможности СберИнвестиций. Ранее в приложении появилось четыре разреза анализа портфеля: «Активы», «Движения», «Отрасли» и «Счета».