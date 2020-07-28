Экономика

Президент поручил поддержать лишившихся банковских вкладов россиян

Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной до 1 октября продумать меры поддержки россиян, лишившихся банковских вкладов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству РФ совместно с Центральным банком РФ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое поручение глава государства дал на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.