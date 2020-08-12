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Экономика

В июле в Псковской области заметно подорожали яблоки и подешевел лук

12.08.2020 21:16|ПсковКомментариев: 0

За июль 2020 года потребительские цены по Псковской области выросли на 0,8%, за период с начала года - на 3,3%, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.


Фото: fruitnews.ru

Продовольственные товары за июль 2020 года подорожали на 0,8%, непродовольственные - на 0,5, услуги - на 1,2%.

Более всего выросли цены на фрукты и цитрусовые - на 6,3%, из них на яблоки - на 20,6%, апельсины - на 11,6%.

Среди других продовольственных товаров более всего подорожала свинина - на 3,6%, соль, соус, специи, концентраты - на 3,2, чай - на 2,6, мука - на 2,4, мясо птицы - на 2,3, сахар - на 2,1%.

Наибольшее снижение цен наблюдалось на овощи - на 9,1%. Более всего подешевели лук репчатый - на 15,5%, огурцы свежие - на 13,3, чеснок - на 8,0, капуста белокочанная свежая - на 7,2 %.

Среди непродовольственных товаров более других подорожали стиральные машины бытовые - на 3,2%, товары для физической культуры, спорта и туризма - на 2,5, ювелирные изделия - на 2,3, спички - на 2,1%.

Наибольшее снижение цен отмечалось на топливо - на 2,1%, перевязочные материалы - на 1,7%.

Из услуг более всего выросли цены и тарифы на санаторно-оздоровительные услуги - на 6,5%.

Цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли на 2,5%, в том числе на коммунальные услуги - на 2,9%, жилищные услуги - на 1,5%. Из жилищных услуг наибольший рост цен отмечен на содержание и ремонт жилья в государственном муниципальном жилищных фондах и на содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья в результате приватизации, граждан-собственников жилых помещений по иным основаниям - на 3,5%, проживание в гостинице - на 3,1%. Из коммунальных услуг подорожали услуги по снабжению электроэнергией - на 4,5%, холодное водоснабжение и водоотведение - на 3,9, обращение с твердыми коммунальными отходами - на 2,5, горячее водоснабжение - на 2,2%.

Из бытовых услуг наиболее подорожали услуги бань и душевых - на 5,4%, химическая чистка, услуги прачечных - на 2,9%.

Наибольшее снижение цен отмечено на пользование потребительским кредитом - на 2,9%.

Теги: #Цены #Псковстат #инфляция
Источник: Псковская Лента Новостей
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