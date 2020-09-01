Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Анатолием Тихановым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - известный псковский предприниматель, директор ООО «Охотник», депутат Псковского областного Собрания Анатолий Тиханов.

Как псковский бизнес переживает 2020-й «коронавирусный» год? Каково приходится бизнесу, напрямую не связанному с товарами и услугами первой необходимости? Что сегодня бизнес ждет от власти? Нужно ли сегодня продолжать поддерживать бизнес?

Подробнее об этом и многом другом расскажет гость студии. Задать свои вопросы Анатолию Тиханову можно по телефону 56-73-72.

Ведет эфир Константин Калиниченко.