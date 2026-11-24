Комитет по бюджету, финансам, налогам и экономической политике Законодательного Собрания Псковской области под председательством Павла Гомона поддержал проект трёхлетнего бюджета Псковской области и рекомендовал принять его в первом чтении. Соответствующее решение принято накануне «бюджетной» сессии 24 ноября, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фотографии: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

Ключевыми приоритетами регионального бюджета на 2027 год и плановый период остается социальная сфера и доходы граждан. Главный акцент сделан на поддержке населения, сохранении целевых показателей по заработной плате и сбалансированности местных бюджетов.

Законопроект «Об областном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов» представила заместитель губернатора - министр финансов Псковской области Татьяна Баринова.

Согласно документу доходы областного бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 59,8 миллиардов рублей, расходы 63,7 миллиардов рублей. Дефицит бюджета может составить 3,9 миллиардов рублей. В 2028-2029 годах доходная и расходная часть бюджета предварительно равны. В суммовом выражении составляет 58,6 миллиардов рублей и 49,8 миллиардов рублей соответственно. Государственный долг зафиксирован в объеме текущих значений, специалисты рассчитывают на его постепенное снижение.

Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области в 2027 году ожидается выше уровня доходов 2026 года, ориентировочно на 3,6%.

В проекте бюджета заложено увеличение с 1 января 2027 году МРОТ до 28 935 рублей, как следствие рост расходов на оплату труда и социальных выплат на общую сумму 1,7 миллиардов рублей.

«Бюджет сбалансирован. Его ключевые приоритеты сохранены: это дальнейшее финансирование национальных проектов и государственных программ, выполнение социальных обязательств и увеличение доходов жителей нашего региона», - заключил председатель бюджетного комитета Собрания Павел Гомон.

Свои заключения на проект областного бюджета представили Министерство финансов Российской Федерации и Счетная палата Псковской области, оба заключения положительные.

Депутаты рекомендовали принять в первом чтении законопроект «Об областном бюджете на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов» и сформировать согласительную комиссию, в состав которой на паритетной основе войдут представители законодательной и исполнительной власти.

Помимо бюджетной тематики, в повестке заседания комитета представлены проекты в сфере налогообложения, а также вопросы касающиеся сферы образования. Отдельный блок составили вопросы жилищно-коммунального комплекса: согласование минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2027 год, а также проекты постановлений о внесении изменений в государственные программы.