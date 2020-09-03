Экономика

Псковская область заняла 67-е место в рейтинге регионов по индексу рынка труда

Псковская область оказалась на 67-м месте в рейтинге регионов России по индексу рынка труда. По итогам 2019-го он составил 49,4, годом ранее - 45,6. Исследование провело РИА Новости.

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Безработица в российских регионах к концу 2019 года снизилась до рекордных значений, лидерами по индексу рынка труда остаются столичные регионы: Москва (96,4), Санкт-Петербург (93), Московская область (85,2). Наименее благоприятная ситуация сложилась в Карачаево-Черкессии (15), Северной Осетии (15,2) и Тыве (19,6).

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, ощутимо сказался на российской экономике, и в частности, на рынке труда. Эксперты предполагают, что его ждет более или менее длительный период восстановления докризисных показателей и существенное значение будет иметь государственная поддержка рынка труда. При этом важно понимать, в каком состоянии российский рынок труда подошел к текущему кризису, пишет издание.

Как свидетельствуют данные статистики, по итогам 2019 года отмечалось снижение безработицы до рекордно низкого значения, по сравнению с 2018 годом сократилось среднее время поиска работы, во всех регионах выросли зарплаты, коэффициент напряженности на рынке труда (отношение среднегодовой численности безработных к среднегодовому числу вакансий) был самый низкий за последние пять лет.

При этом на региональном уровне ситуация складывалась не всегда однозначно. Для оценки положения на рынке труда в регионах РФ эксперты провели исследование и высчитали индекс рынка труда по итогам 2019 года.

Индекс рассчитывался на основе агрегирования ключевых показателей сектора и позволяет определить не только уровень занятости в субъекте, но и привлекательность для потенциального работника того или иного региона страны для трудоустройства и дальнейшей работы. При расчете индекса были проанализированы девять показателей, характеризующих положение в исследуемой области, включая уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда.