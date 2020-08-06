Общество

Рост регистрируемой безработицы в Псковской области может закончиться до 1 октября

Рост регистрируемой безработицы в Псковской области может закончиться до 1 октября. Об этом сообщил корреспонденту «Эхо Москвы» в Пскове председатель регионального комитета по труду и занятости Сергей Аржаников.

В Псковской области зарегистрировано 11 759 безработных по состоянию на 4 августа. При этом на 1 января численность жителей региона, имеющих статус безработных, составляла 2060 человек. Сейчас пособие по безработице получает 10 801 безработный.

«Количество вакансий по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 1,8%, их - 8254», - отметил Сергей Аржаников. В настоящее время требуются квалифицированные работники в сельском хозяйстве (более 700 вакансий), военной службе (около 500 вакансий), образования (более 250 вакансий), здравоохранении (более 700 вакансий). По словам председателя комитета, в сфере обслуживания и торговли число вакансий незначительно.