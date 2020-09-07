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Экономика

Торг уместен

07.09.2020 16:33|ПсковКомментариев: 0

На рынке на улице Текстильной начал работу конгрессно-выставочный центр - шатер, стоявший раньше на «Машиностроителе». Следующая выставка пройдет тут без посетителей. Также шатер стал запасной площадкой для осенних ярмарок, но их устроители все-таки надеются собрать дары осени на Октябрьской площади, хотя и придется урезать две привычных составляющих.

Выпроводят культурно

Таксист высаживает на тротуар у рынка, и я прыг-прыг по асфальтовой крошке к шатру мимо пробника нормальной дорожки с брусчаткой. Рынок встречает кладбищенскими цветами и лифчиками. Планы написать репортаж из нового-старого выставочного комплекса разбиваются о стеклянную дверь с висящей на ней бумажкой «Закрыто!!» Огорчительно, если учесть, что начал шатер работу на рынке на Текстильной, 9 буквально только что, 20 августа. Пресс-релиз от городских властей обещал внутри павильоны с канцтоварами, антисептиками, детской одеждой, услугами сотовой связи, рекламой академии тенниса, фитнес-центра, научной библиотеки. Сообщалось об «ажиотаже среди населения». Очень было любопытно посмотреть на новую точку притяжения на Запсковье.

Смотрят на него с надеждой и еще оставшиеся на рынке торговцы. Им оживление пятачка жизненно необходимо. Почти все павильоны на рынке стоят с опущенными роллетами - нет арендаторов. Два павильона с искусственными цветами, белье и домашняя одежда, саженцы и живые цветы, мясная лавка, фермерские продукты - вот и весь ассортимент у тех, кто еще не опустил руки.

«Летом еще торгуют рассадой, - поясняет одна из продавщиц Татьяна. - Чем только тут у нас не начинали торговать! И белорусы приезжали, да все сникло. Не на месте рынок. Раньше мы торговали, где «Магнит». Там было хорошо, место проходное. Лучше бы его тут поставили, в магазин все равно бы люди пошли. А у нас нет рядом ни домов, ни остановки».

Самые упорные, продолжающие ждать своего покупателя, чувствуют себя на отшибе. Прикормленное на пересечении Труда и Текстильной место отдали гипермаркету, а их точки перенесли от основных потоков. Какое-то время рядом с рынком действовала остановка по требованию, но ее упразднили. Оживить площадку решили установкой павильона для выставок. Шатер раньше стоял на «Машиностроителе», но после закрытия стадиона на реконструкцию оказался на складе. И вот в чью-то светлую голову пришла мысль его все-таки использовать. Первый раунд его работы, посвященный школьному базару, завершился с началом учебного года. Вторая бумажка на дверях «Вашему вниманию! 12.09 выставка собак!» вселяет надежду на их скорое открытие.

Как по заказу, к шатру подходит женщина, внимательно смотрит на объявление и спрашивает, не знаю ли я время работы выставки: «Мне знакомая говорила, что будет выставка собак, хотим с внуком посмотреть. А то обычно информация проходит, когда все уже заканчивается».

Обещаю выяснить подробности и отправляю заботливую бабушку искать их на Псковской Ленте Новостей. Узнала, отчитываюсь: ищите другой способ провести субботний досуг. Выставка пройдет в закрытом режиме. С рынка ради нее на один день уберут даже торговцев.

«Гордое название «выставка» ушло с началом пандемии. Фактически, это техническое мероприятие, заводчикам нужна выставочная оценка для вязки собак, - рассказывает начальник городского клуба собаководства «Реал» Светлана Жаркова. - Зрителей не пустим, комендант культурно и вежливо будет выпроваживать посетителей. Жаль, конечно, место удобное. Все будут в масках, в перчатках, с дезраствором. С одной собакой может находиться только один человек. Если мы нарушим эти правила, Роспотребнадзор имеет право нас наказать вплоть до закрытия клуба. Праздника не будет, это будет деловое мероприятие, к сожалению».

Одной собаке на этой выставке медали точно не достанется. В помещении перед туалетом на рынке живет Сонька. При моем появлении она лениво вскидывает голову, но, оценив уровень угрозы как нулевой, остается лежать на своей подстилке.

«К нам приблудилась, мы стали ее кормить, постель приносим, охранник отвез на стерилизацию. Ее два раза хотели в деревню забрать, она убегала, - живописует непростую историю собаки другая продавщица. - Детей она не любит, когда были щенки, дети их камнями забрасывали, поджигали».

Купил - ушел

Выставка собак - пока единственное точно согласованное на будущее мероприятие в шатре. По информации нашего издания также рассматривается возможность провести там ярмарку продукции пчеловодства. Пасечники написали областным и городским властям письмо с обидой. В прошлые годы с их участием на Медовый спас в августе организовывали большой праздник в Детском парке. Нынешний год стал исключением, зато вольготно себя чувствуют гастролеры, устраивающие мини-ярмарки с задранными ценами.

Еще один вариант, окончательное решение по которому пока не принято, - это ярмарка «Дары осени». Ее не нужно путать с традиционными осенними ярмарками Псковского района и всей области, которые ежегодно проходят на Октябрьской площади. Пройдут и в этом году, если эпидобстановка не ухудшится. Организаторы обеих ярмарок готовятся как принимать аграриев, так и отменить все в любой момент. Предварительные даты: 19 сентября ярмарка Псковского района, 3 октября - областная. Обе они, если состоятся, пройдут в формате «купил - ушел» без шашлыков и концертной программы.

«Мы в августе отсылали письмо в Роспотребнадзор с вопросом о возможности проведения ярмарки, но получили отказ на том основании, что зарос преждевременный, ситуация может изменится, сейчас подготовили новое письмо, - говорит Александр Сафонов, руководитель комитета по сельскому хозяйству и природным ресурсам администрации Псковского района. - Ярмарка всегда была праздником, значимым мероприятием с культурной программой, а не только возможностью купить и продать. У нас готовились коллективы. Теперь, если она состоится, то на непростых условиях с жесткими ограничениями».

Александр Сафонов также рассказал, что павильон на Текстильной рассматривался в качестве альтернативной площадки, если будет дан запрет на торговлю в центре города. Однако рядом с крошечным рынком находится такая же крошечная парковка. Не очень-то на ней покидаешь мешки с картошкой и капустой. Некоторые участники ярмарки в прошлые годы приезжали на фурах, те же производители саженцев. Такому транспорту места не найдется даже для выгрузки товара.

Транспортная составляющая на Текстильной не очень радостная и для тех, кто передвигается на автобусе. Не только применительно к возможной осенней ярмарке, а в целом. Топать до остановки, навьючившись пакетами (для того ведь и существуют ярмарки, правда?) - то еще удовольствие. Как нам стало известно, свежее обращение представителей муниципалитета в «Псковпассажиравтотранс» по организации автобусной остановки было отклонено под тем предлогом, что тут мало пассажиров. Автобус не останавливается, потому что никто сюда ехать не хочет, а никому сюда не надо, потому что сложновато попасть. Круг замкнулся.

Внезапное появление на Текстильной павильона - дело однозначно хорошее. Нет еще в городе такой площадки, где тематические ярмарки сменяли бы друг друга.

Пока не хватает четкого плана работы павильонов и приведения в порядок подходов и подъездов к месту. Ну так лиха беда начало. Удалось же в какой-то момент побороть на новогодних ярмарках лосины с начесом. Будем ждать светлого будущего и для этого места.

Юлия Магера

Теги: #торговля
Источник: Псковская Лента Новостей
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