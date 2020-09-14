Экономика

Утвержден отчет об исполнении бюджета Псковской области за 2019 год

Депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета Псковской области за 2019 год. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решение принято 15 сентября на сессии регионального парламента.

Бюджет региона за 2019 год исполнен по доходам в сумме 36 млрд 65 млн 955 тысяч рублей, по расходам – 36 млрд 466 млн 717 тысяч рублей. Дефицит составил 400 млн 762 тысяч рублей при утвержденном сумме – 1 млрд 524 млн 444 тысяч рублей. Доходная часть областного бюджета исполнена на 96,4%, расходная – на 93,4%. Депутатам была представлена подробная презентация о расходовании бюджетных средств по всем социальным сферам и отраслям экономики.

Заместитель губернатора Татьяна Баринова ответила на вопросы парламентариев о доле коммерческих кредитов и возможности перехода на бюджетные. По ее словам, последние несколько лет не осуществляется выдача бюджетных кредитов. Псковская область в числе 10 регионов находится на особом контроле президента и правительства. Бюджетная обеспеченность субъекта РФ не растет. Обоснованные расчеты в этом году за 8 лет представили в правительство и министерство финансов для пересмотра дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Такие расчеты направляются регулярно. «Надеемся, что позитивные моменты будут. Надеемся на позитивное решение в этом направлении», - сказала Татьяна Баринова.

Депутаты приняли соответствующий закон в двух чтениях. Во втором чтении его поддержали 38 народных избранников.