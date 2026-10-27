В Псковской области планируют посеять 23 тысячи гектаров озимых культур

В Псковской области под урожай 2027 года запланирован сев озимых культур на площади 23 тыс. га. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

В частности, планируется посеять 19,6 тыс. га озимой пшеницы, 0,3 тыс. га озимого ячменя, 0,1 тыс. га озимой ржи и 3 тыс. га озимого рапса.

По состоянию на 21 октября, посеяны озимые на площади 13 тыс. га или 57% к плану, в том числе озимые зерновые - 7,8 тыс. га, озимый рапс - 5,2 тыс. га.

«Основной озимый клин расположился на территориях Пыталовского, Себежского, Псковского, Палкинского, Островского, Дновского, Бежаницкого муниципальных округов. В структуре озимого сева традиционно преобладают пшеница и рапс»,- сообщили в региональном минсельхозе.

В министерстве сельского хозяйства также отметили, что сельскохозяйственные товаропроизводители обеспечены материально-техническими ресурсами, в том числе семенным материалом, средствами защиты растений, минеральными удобрениями в достаточном объеме. «Возникающие у сельскохозяйственных товаропроизводителей проблемные вопросы решаются оперативно в рабочем порядке. В настоящее время погодные условия благоприятные, рисков не наблюдается. Период развития растений отслеживается профильными службами на регулярной основе»,- рассказали специалисты.