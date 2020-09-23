Экономика

Руководитель Псковского УФАС назвала основные риски органов власти

Руководитель УФАС России по Псковской области Ольга Милонаец назвала основные риски органов власти. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, она выступила 23 сентября на публичном обсуждении правоприменительной практики Псковского УФАС за третий квартал 2020 года.

Среди рисков - создание дискриминационных условий для отдельных компаний. «Мы это видим», - сказала Ольга Милонаец. Одному предпринимателю земельный участок дают в аренду на 5 лет, другому - на 3 года, третьему - на 1 год.

Другой риск - указания на приобретение товаров определенного образца. Их рассылают в виде рекомендаций подведомственным организациям и муниципальным образованиям. Есть примеры рекомендаций заказывать установку сигнализаций у конкретной организации, питание - в определенном кафе, рассказала Ольга Милонаец.

Среди прочих рисков - передача функции органа власти частной компании, заключение антиконкурентных соглашений для участия в торгах. На грани уголовного наказания - координация заказчиков - участников действий торгов по госзакупкам, имуществу, по аренде лесных участков, водных ресурсов, отметила руководитель Псковского УФАС.