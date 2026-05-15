 
Экономика

За 13 дней мая в РФ через Псковскую область ввезли почти 50 млн цветов и горшочных растений 

С 1 по 13 мая под контролем Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора через пункты пропуска и российско-белорусский участок государственной границы России, расположенные в Псковской области, ввезено 11,4 тысячи тонн подкарантинной продукции, а также более 47,8 миллиона свежих цветов и горшочных растений, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Все партии растительной продукции, которые прошли карантинный фитосанитарный контроль, были разрешены к ввозу на территорию РФ.

Самой популярной категорией стала цветочная продукция (гвоздики, лилии, орхидеи, розы, хризантемы, гипсофилы, гладиолусы, пионы, альстромерии и гортензии), поступавшая преимущественно из Латвии и Литвы. Также майский ассортимент был представлен фруктами, ягодами и орехами. Так, например, были ввезены свежие яблоки (4,7 тысячи тонн), авокадо (383,7 тонны), арахис лущеный (336,8 тонны) и свежий виноград (252,5 тонны), основными странами происхождения которых являются: Молдова, Сербия, Бразилия, Южная Африка, Перу, Индия, Чили и др.

 

Через российско-белорусский участок государственной границы России преимущественно поступило 3,1 тысячи тонн овощей: свеклы (2,9 тысячи тонн), капусты (738 тонн), картофеля (647,4 тонны) и моркови (667,5 тонны).

Основной объём поступившей растительной продукции проследовал в Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Свердловскую, Нижегородскую, Пензенскую, Брянскую области и Краснодарский край.

