Экономика

Греческие сыры будут производить в Псковской области

Греческие сыры будут производить в Псковской области. О новом инвестиционном проекте, который планируется к реализации, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказала заместитель гендиректора «Агентства инвестиционного развития Псковской области» Лариса Семашко.

«Мы помогли инвестору из Греции прийти в Псковскую область, открытие производства должно состояться в ближайшее время. Это будет уникальная греческая сыроварня, в которую вложено более 40 млн средств, в том числе кредит. 5 млн рублей было выделено по линии Фонда гарантий и развития предпринимательства, - пояснила Лариса Семашко. - Надеемся, этот бизнес в Псковской области состоится, и мы скоро попробуем очень вкусный сыр».

По ее словам, проект позволит создать 15 новых рабочих мест. Молоко для производства сыров планируется покупать у местных производителей. Инициаторы собираются также построить магазин, кафе и проводить мастер-классы.