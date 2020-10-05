Экономика

Андрей Михеев: Псковская экономика получила «вывих» из-за коронавируса

Экономика Псковской области получила «вывих» из-за коронавируса. Об этом сообщил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев в эфире программы «Эхономика» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 6 октября.

«"Вывих" был, - отметил он. - Но это был не "перелом", тем более не "открытый перелом" - до такой ситуации наша экономика не дошла. Достаточно гибко руководство региона реагировало на принятие или снятие ограничительных мер. На восстановление, конечно, время понадобится».

«Если брать итоги развития экономики за те же 8 месяцев, ситуация потихонечку выправляется, - продолжил Андрей Михеев. - Обрабатывающая промышленность не показала падения, прирост на 1%. В сельском хозяйстве прирост порядка 7%. Агропромышленный комплекс не подпадал под вынужденные выходные дни, был отнесен к секторам непрерывного цикла, поэтому спада удалось не допустить. Оборот розничной торговли в целом в Псковской области не ухудшился, небольшой прирост есть. Сектор торговли потихоньку восстанавливается».

Падение в секторе общепита летом составило 30%, а сейчас отмечается снижение немногим более 9%, сказал председатель комитета.

«Сколько потеряла экономика, посчитать затруднительно. Если говорить про бюджетные средства - выпадающих, недополученных доходов 3 млрд рублей», - добавил Андрей Михеев.