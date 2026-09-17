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Налог на профессиональный доход за август самозанятые псковичи должны заплатить не позднее 28 сентября

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Управление ФНС России по Псковской области напоминает, что самозанятые обязаны ежемесячно уплачивать налог на профессиональный доход (НПД) не позднее 28-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Неуплата налогов приводит к негативным последствиям, в том числе к начислению пени за каждый день просрочки.

«Отметим, если дата уплаты выпадает на праздничный или выходной день, тогда срок уплаты переносится на первый рабочий день. Если этого не сделать в срок, то в следующие 10 календарных дней через приложение придет требование об уплате налога, но уже с пенями», - утонили в налоговой. 

Для того чтобы сумма налога была рассчитана правильно, налогоплательщик при получении денежных средств обязан сформировать чек в тот же день, когда поступила оплата от покупателя (заказчика) и обязан передать сведения о произведенных расчетах в налоговый орган. Сделать это можно несколькими способами:

  • через приложение «Мой налог»;
  • через оператора;
  • через кредитную организацию.

Если налогоплательщик использует в расчетах посредников, то сведения о каждой операции или сводные данные за месяц нужно передать в налоговый орган не позднее 9-го числа следующего месяца.

Сумму налога не нужно считать самому, она определяется налоговым органом. Применение налогового вычета, учет налоговых ставок в зависимости от налогоплательщика, контроль над ограничением по сумме дохода и другие особенности расчета полностью автоматизированы.

Налог за месяц рассчитает налоговый орган и после этого не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, придет уведомление в приложении «Мой налог» с суммой налога и реквизитами для его уплаты.

Информация о налоге и об уплате отражается в мобильном приложении во вкладке «Налоги» и в веб-версии мобильного приложения во вкладке «Начисления».

Более подробную информацию о специальном налоговом режиме для самозанятых граждан можно узнать на промостранице «Налог на профессиональный доход», размещенной на официальном сайте ФНС России.

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