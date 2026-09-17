 
Экономика

Сбер улучшил условия по вкладам для клиентов

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С 17 сентября Сбер повысил ставки по вкладам на шесть и семь месяцев. Теперь ставка при выборе этих сроков составляет 13,5% годовых, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

На шесть месяцев ставка выросла с 12,6% до 13,5% годовых, на семь месяцев — с 12,3% до 13,5%.

Новые условия действуют по вкладу «Лучший %» для средств, которые ранее не размещались на вкладах и накопительных счетах в Банке. Также повышенная ставка доступна по «СберВкладу» для клиентов с уже имеющимися сбережениями в Сбере.

«Вклад для многих клиентов остаётся инструментом долгосрочного финансового планирования. Он позволяет сохранить деньги и заранее определить условия их размещения. Мы добавили сроки шесть и семь месяцев в число периодов, на которых доступна ставка 13,5% годовых, чтобы клиентам было удобнее подобрать подходящий вариант для размещения средств с учётом своих целей и планов на ближайшие месяцы», - рассказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. 

Открыть вклад на новых условиях можно полностью дистанционно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Подробная информация доступна тут

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