Сбер улучшил условия по вкладам для клиентов

С 17 сентября Сбер повысил ставки по вкладам на шесть и семь месяцев. Теперь ставка при выборе этих сроков составляет 13,5% годовых, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.
На шесть месяцев ставка выросла с 12,6% до 13,5% годовых, на семь месяцев — с 12,3% до 13,5%.
Новые условия действуют по вкладу «Лучший %» для средств, которые ранее не размещались на вкладах и накопительных счетах в Банке. Также повышенная ставка доступна по «СберВкладу» для клиентов с уже имеющимися сбережениями в Сбере.
Открыть вклад на новых условиях можно полностью дистанционно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Подробная информация доступна тут.
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