Экономика

Псковские налоговики пополнили региональный бюджет на 13 миллиардов рублей

Псковские налоговики за 9 месяцев текущего года пополнили консолидированный региональный бюджет почти на 13 миллиардов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС по Псковской области.

С января по октябрь 2020 года в консолидированный бюджет Российской Федерации Управление ФНС России по Псковской области мобилизовало 15,3 миллиарда рублей налогов и сборов. Из общей суммы поступлений доходы федерального бюджета составили 2,5 миллиарда рублей.

За этот же период времени налогоплательщики, администрируемые налоговыми органами региона, пополнили консолидированный бюджет Псковской области на 12,8 миллиарда рублей (поступления выросли на 546,7 миллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из которых 2,7 миллиарда – это доходы местных бюджетов.

Отметим, формирование доходов консолидированного бюджета Псковской области за 9 месяцев 2020 года на 57,2 % (7,3 миллиарда рублей) обеспечено за счет поступления налога на доходы физических лиц (поступления выросли на 810,0 миллиона рублей), а на 20,5 % (2,6 миллиарда рублей) налога на прибыль организаций.

Кроме того, за три квартала 2020 года в государственные внебюджетные фонды РФ налоговые органы Псковской области мобилизовали более 11,2 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, в том числе: в Пенсионный Фонд РФ – 8,2 миллиарда, в Фонд социального страхования РФ – 1,0 миллиарда, а в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 2,0 миллиарда рублей.

Отметим, по итогам 9 месяцев 2020 года налоговые органы Псковской области сохраняют положительную динамику поступлений налогов в региональный и местные бюджеты, а также страховых взносов, зачисляемых в Фонд социального страхования РФ и в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.