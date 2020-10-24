Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Семейная связь
Цифровая пятилетка в Псковской области
Сфера ЖКХ, ремонт дорог и вывоз мусора в Псковском районе
Выиграй авиабилеты в Калининград
спастись от косолапого
НУЖНЫЕ ЛЮДИ
Телефон прямого эфира 56-73-72
Инвестиции в период COVID-19
 
 
 
ещё Экономика 24.10.2020 15:462 Ничего личного, только бизнес – как торговые сети губят местных производителей 24.10.2020 15:462 Ничего личного, только бизнес – как торговые сети губят местных производителей 23.10.2020 16:300 Private Banking ВТБ нарастил объем активов под управлением на четверть 23.10.2020 14:590 ВТБ выдал электронные банковские гарантии KGK Group 23.10.2020 08:130 Сельское хозяйство в Псковской области в 2020 году. ИНФОГРАФИКА 23.10.2020 07:442 Объем кредитов россиян превысил 19 трлн рублей
 
 
 
Самое популярное 19.10.2020 07:179 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 19.10.2020 22:1017 Очаг коронавируса вспыхнул в Псковском гуманитарном лицее 21.10.2020 22:526 Очаги коронавируса выявлены в двух медучреждениях Псковской области 19.10.2020 08:174 Два массовых ДТП произошло на мостах имени 50-летия Октября и Александра Невского 19.10.2020 11:009 Телеведущая Елена Малышева назвала причину недомогания великолукских школьников
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Ничего личного, только бизнес – как торговые сети губят местных производителей

24.10.2020 15:46|ПсковКомментариев: 2

Об опасности экспансии федеральных торговых сетей начали говорить еще лет 15 назад. Но все предупреждения утонули в формулировках «рынок есть рынок», а мы в результате практически полностью лишились не только региональных торговых сетей, но в принципе потеряли такое понятие, как региональный ритейл. Суровый оскал капиталистического дарвинизма – выживает сильнейший, ничего личного.

Однако процесс может зайти очень далеко. Теперь гнета жестких и зачастую безапелляционных правил игры, установленных сетевиками, могут не выдержать и местные производители.

В сетях сетей

Крупные сетевые магазины все еще продолжают активное наступление и, кажется, готовы забраться даже в самые отдаленные уголки страны. Доля оборота торговых сетей в общем объеме розничной торговли за последние 10 лет удвоилась. С одной стороны, это удобный формат для покупателей, к тому же вольно или невольно, но сетевые магазины несут свою социальную функцию. С другой, фактически вместо конкурентного рынка мы получили неестественную торговую монополию. Да, ФАС регулирует долю федералов на рынках по отдельным брендам (грубо говоря, нельзя открыть бесконечное количество «Пятерочек» в пределах одного населенного пункта), но в совокупности сетевики уже давно правят балом.

Наш регион здесь не стал исключением. В определенный момент еще и возник серьезный конфликт с местными производителями. Сети просто не пускали их к себе на полки, выдвигая просто неподъемные требования по объемам, закупочным ценам и политике возвратов нереализованного. Да и зачем сотрудничать с десятками или даже сотнями мелких производителей, если можно сотрудничать с одним крупным агентом, который поставит весь ассортимент? И снова - ничего личного, только бизнес.

Возможный коллапс удалось загасить еще в бытность губернаторства Андрея Турчака – с федеральными сетями заключили полюбовное соглашение о том, что на их полках должны быть в определенном соотношении представлены местные производители. Большой вопрос, кто это контролирует и как, но все же в «Пятерочках» и «Магнитах» не проблема найти и псковский хлеб, и местные сосиски, и пушкиногорское молоко.

Однако от псковских предприятий Псковская Лента Новостей все еще получает тревожные сигналы. С виду, может быть, картина и кажется благолепной, а на самом деле производителям так выкручивают руки, что они могут и не выдержать такого торгового тоталитаризма и сгинуть в пучинах формулировок «рынок есть рынок». В частности, о непростых отношениях с сетями рассказал руководитель Псковского мясокомбината Андрей Шукшин. По его словам, крупный ритейл местных товаропроизводителей просто выталкивает с рынка.

Торговый тоталитаризм

С сетями сложно, а без сетей – невозможно, говорит Андрей Шукшин. Крупные ритейлеры это прекрасно понимают и ведут крайне жесткую политику. Например, выдвигая требования по чрезмерно низким закупочным ценам. У местных компаний выбор небольшой - идти на уступки в ущерб себе либо полностью отказываться от сотрудничества с супермаркетами, отсекая себя от огромного количества потенциальных покупателей.

Не секрет, что торговые сети выбирают заведомо более дешевый и ходовой товар и с большим скепсисом реагируют на новинки. Почему сетевые магазины так успешны? Потому что они дают продукцию пусть спорного качества, зато доступную, а люди сегодня, прежде всего, голосуют рублем, потому что платежеспособность населения пока только снижается.

«И ведь непонятно, с кем вести диалог! Очень тяжело найти ответственное лицо. Я работаю директором предприятия уже более 15 лет, у меня более-менее постоянный коллектив, а у них сотрудники постоянно меняются. В результате торговые сети кажутся безликими. Даже топ-менеджеры на региональном уровне раз в два-три месяца меняются, да и полномочия у этих обезличенных лиц крайне ограниченные. Нам с коммерческими предложениями просто не достучаться: выше нас не пускают, а на местном уровне никто ничего решить не может», - поделился Андрей Шукшин.

Руководитель псковского предприятия отмечает, что одна из главных проблем заключается в том, что торговые сети ставят на местных производителей неконкурентную цену. Происходит это, по его словам, так.  Есть, к примеру, какой-то ходовой товар, который представлен практически в любом магазине. Большую наценку на него поставить не получится, ведь тогда покупатели пойдут туда, где можно купить то же самое дешевле. Поэтому сети вынуждены ограничивать себя довольно скромной, по их понятиям, маржой в 30-40%.

Зато «отыгрываются» на товарах местных производителях, особенно на новинках – тут они могут поставить наценку до 100%. То есть им отпустили продукцию за 200 рублей, а у себя они ее выставляют по 400. Более того, при этом они еще умудряются давить своими условиями на собственную сетку предприятия. Об этом рассказала коммерческий директор Псковского мясокомбината Ольга Михайлова.

«Они начали мониторить наши небольшие фирменные магазины «Бизон». У нас ведь входящая цена практически одинаковая - что для "Пятерочки", что для "Магнита", что для фирменных магазинов. Но наша сетка не делает большую наценку, максимум 17-25%, а если проводим какую-то акцию, то это вообще может быть только один рубль. Крупные торговые сети меньше 40% вообще не рассматривают наценку, и, естественно, они оказываются не конкурентны по цене. Получается, мы должны и в своих магазинах поднимать наценку и выставлять ту цену, по которой они хотят продавать. Свои же наценки они пересматривать не хотят», - поделилась она.

Но и это еще не все. Андрей Шукшин заявил, что торговые сети еще и блокируют проведение акций для местных производителей.

«Мы подаем заявку на проведение акции, а они ее отклоняют. На вопросы при этом не отвечают. Ответы на запросы не приходят. Как коммерсанты они, наверное, поступают как считают нужным: стремятся достичь наибольшей рентабельности. Сети все равно, какие сосиски у них купит покупатель: Псковского мясокомбината или конкурента. Для меня же такое отношение оборачивается катастрофой. У меня объем продаж в "Магните" за последние годы упал более чем в 8 раз. В сети "Пятерочка" - более чем в три раза», - посетовал Андрей Шукшин.

Невозможность провести акцию – важный аспект. Около 70% покупателей берут именно акционные товары. Это ни для кого не секрет.

«Для понимания. В июне мы проводили акцию на ГОСТовскую вареную колбасу, снизили цену до 199 рублей. Это очень низкая цена. Да, по этой продукции в итоге получился убыток, но по объемам реализации я вырос в четыре раза, а это была только в моей сетке акция. Только в сетях я такую акцию провести не могу», - пояснил Андрей Шукшин.

Равнодушная система

Случаются и странные казусы. Например, когда мерчендайзеры Псковского мясокомбината проверяют прилавки сетевиков, то даже не находят на них своей продукции. Где-то хромает человеческий фактор, где-то ошибается автоматическая система.

«Допустим, украли из магазина две упаковки сосисок. На витрине их нет, но система думает, что они есть, поскольку они не проведены по кассе. Сколько раз мы такое обнаруживали! Пишем уведомления об отсутствии продукции и снова не получаем никаких ответов. При этом по регламенту торговых сетей мы в принципе можем написать такое письмо только один раз в месяц. Остальные они даже не будут рассматривать. Я делаю определенную работу, считаю, что у нас партнерские отношения, думаю, что из-за большого объема они чего-то не видят, где-то не досматривают. Но я не вижу обратной связи и желания что-то улучшить», - отметил Андрей Шукшин.

По его словам, он написал обращение на имя губернатора, в котором изложил всю суть непростых отношений с федеральными торговыми сетями. С проблемой поручили разобраться региональному комитету по сельскому хозяйству и гостехнадзору.

«Николай Романов (председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору – ред.) провел встречу, на которую пригласил одного из топ-менеджеров "Пятерочки" по городу Пскову (он, условно говоря, командует только 8 магазинами, а в области их больше сотни), а от "Магнита" был кто-то вроде технического директора. Это человек, который отвечает, чтобы была бумага, свет, за открытие-закрытие магазина. То есть он, по сути, не решает вопросы по ассортименту, по вводу или выводу продукции, по наценкам. Причем при Романове спросил об их полномочиях и правах: "Что вы конкретно можете сделать?", в ответ услышал: "Ничего, только могу позвонить или отправить письмо вышестоящему начальству". Романов же после этой встречи радостно отчитался, что он все, что нужно, сделал, и теперь можно спокойно работать, хотя я пытался объяснить, что ничего не изменится», - рассказал Андрей Шукшин.

Может быть, выход в том, чтобы развивать собственную торговую сеть? Но Андрей Шукшин отвечает, что и здесь не все так просто. Федеральные сети оккупировали все самые «оживленные места», а на «отшибе» много не заработаешь.

«Те места, которые нам интересны по городу или по области, нам не особо дают. К тому же открывать большие магазины в условиях жесткой конкуренции с торговыми сетями невыгодно. Получается, нужно развивать направление павильонов, а город позицию занял, что павильоны ему не очень-то и нужны. По крайней мере, хорошие места под них получить практически нереально. Сколько мы уже обращений писали – губернатору, в региональный комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике, в администрацию Пскова, но выделения перспективных мест не добиться», - рассказал Андрей Шукшин.

Он привел любопытную метафору, сравнив торговые места с местами в театре. В партере их получить крайне сложно, а на галерке – ничего не видно и не слышно. Редко, когда удается попасть хотя бы в середину зала.

Рынок есть рынок?

Так сложились рыночные условия, что на сегодняшний день торговые сети диктуют условия и определяют, кто будет торговать, а кто – нет. Они занимаются коммерцией, бизнесом, зарабатывают прибыль, так и должно быть у любого коммерческого предприятия, но при таких условиях местным производителям очень тяжело выживать. Торговые сети дают толчок для развития, но ты должен быть готов к их требованиям, а они многим могут показаться неподъемными. Складывается впечатление, что, если бы не определенные договоренности по доле местной продукции на прилавках сетевиков, они бы от нее давно избавились.

Андрей Шукшин считает, что в эту ситуацию должны вмешаться власти региона, выйти при необходимости на федеральный уровень. «Я уверен, что это проблема не только моя, какая-то частная. И это проблема не только нашего региона или Пскова, с ней в той или иной мере сталкиваются все производители», - подчеркнул он.

Пока власти, похоже, не особо вмешиваются в правила игры, которые установили федеральные сети. «Рынок есть рынок».

А Андрей Шукшин предупреждает: «Нас выталкивают с рынка. При таком раскладе я буду вынужден сократиться донельзя, стать примерно как "Данси", который, кстати, недавно закрылся в Пскове. Нас, похоже, ждет подобная судьба».

Понятно, что, если Псковский мясокомбинат закроется, дефицита мясной продукции не будет. Но еще одно предприятие в Пскове перестанет существовать и платить налоги, а 400 человек окажутся без работы (на самом предприятии работает около 300 человек, в сетке фирменной торговли и транспортной организации – еще около сотни).

Очевидно, что проблема взаимоотношений местных производителей и федеральных сетей как была, так и остается очень болезненной. И едва ли властям здесь стоит занимать здесь только позицию наблюдателей или в лучшем случае выступать организатором ничего не меняющих встреч. Тем более, что проблема действительно носит не частный характер, а глобальный.

Алексей Овчинников

Теги: #торговля #торговые сети #псковский мясокомбинат
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к призыву сообщать в полицию о нарушителях масочного режима?
В опросе приняло участие 601 человек
24.10.2020, 17:000 Порховичка выиграла 20 тысяч рублей у известного певца 24.10.2020, 16:380 Пассажир автобуса пострадал в результате ДТП на Юбилейной в Пскове 24.10.2020, 16:140 Социологи узнали, кому стали доверять россияне после карантина 24.10.2020, 15:520 «Хендай» и «Ока» не разъехались на улице Инженерной в Пскове
24.10.2020, 15:462 Ничего личного, только бизнес – как торговые сети губят местных производителей 24.10.2020, 15:274 Псковская область вошла в число регионов с самым быстрым распространением COVID-19 24.10.2020, 15:240 Врача, бойца и водителя ищет псковский ОМОН 24.10.2020, 15:001 Псковичей просят сообщить полицейским, где торгуют наркотиками
24.10.2020, 14:406 Продажа транспортных карт начинается в Пскове 24.10.2020, 14:192 Минпромторг решил упростить систему маркировки лекарств 24.10.2020, 13:590 Спектакль «Соседи» в псковском театре перенесли из-за болезни актера 24.10.2020, 13:340 «Поезд Победы» прибыл в Псков
24.10.2020, 13:241 Пожилой петербуржец совершил ДТП в Псковском районе 24.10.2020, 13:222 Псковские единороссы помогли благоустроить двор на Рижском проспекте 24.10.2020, 13:180 Три человека получили травмы в ДТП на дороге Великие Луки - Невель 24.10.2020, 13:000 Пропавшего прошлой весной мужчину продолжают искать в Пскове
24.10.2020, 12:389 Пикет против дистанционного образования состоялся в Пскове 24.10.2020, 12:220 Завершилось выдвижение кандидатов на выборы в Собрание Печорского района 24.10.2020, 12:031 Митинг в честь годовщины Октябрьской революции пройдет в Пскове 24.10.2020, 11:430 Мастера воркаута провели занятие для юных псковичей
24.10.2020, 11:263 Оперштаб исключил идею закрытия границ России из-за пандемии 24.10.2020, 11:040 Чемпионат Псковской области по хоккею стартует 24 октября 24.10.2020, 10:440 Графский дом в Волышово обретет временную кровлю в ближайшем будущем 24.10.2020, 10:210 В Великих Луках модернизируют систему уличного освещения
24.10.2020, 10:0011 Сегодня исполняется пять лет архиерейской хиротонии митрополита Тихона 24.10.2020, 09:3916 110 случаев коронавируса выявлено в Псковской области за сутки 24.10.2020, 09:200 Чистая выгода: акции осени от «Стройбазы на Алмазной» 24.10.2020, 09:134 В Роспотребнадзоре рассказали, когда заболеваемость COVID-19 может пойти на спад
23.10.2020, 22:570 В Бежаницком районе выявлены нарушения при вакцинации детей 23.10.2020, 22:370 Псковские школьники участвуют во Всеросийском конкурсе «Большая перемена» 23.10.2020, 22:271 Древлехранитель Псковской епархии принял участие в конференции, посвященной объектам культурного наследия 23.10.2020, 22:2511 Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
23.10.2020, 22:002 Минпросвещения не планирует полностью переводить школы на «дистанционку» 23.10.2020, 21:381 «Липовый» следователь с ружьем и 80 млн рублей задержан за рулем «Мерседеса» 23.10.2020, 21:141 Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills хотят сделать обязательным 23.10.2020, 20:520 Иностранцам напомнили о мерах по урегулированию их правового положения в РФ в связи с COVID-19
23.10.2020, 20:354 Глава ВОЗ предрек очень тяжелые месяцы пандемии 23.10.2020, 20:210 Росгвардия напоминает псковичам о переносе сроков продления лицензий 23.10.2020, 19:483 Мужчину в черном продолжает искать великолукская полиция 23.10.2020, 19:310 «Акценты» Донецкого: Пуля вместо маски, «эффект Турчака» и унылый Псков
23.10.2020, 19:240 Михаил Ведерников предложил увеличить субсидии дотационным регионам на создание ФОКОТов 23.10.2020, 19:160 Состоялась встреча новых участников стипендиального проекта Детского фонда 23.10.2020, 19:094 О развитии спорта в Псковской области рассказал Михаил Ведерников на совещании полпреда 23.10.2020, 19:013 Псковстату требуются два холодильника при подготовке к переписи населения
23.10.2020, 18:520 Невельские волонтеры оцифровали 127 связанных с войной памятных мест 23.10.2020, 18:380 Минздрав пообещал, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной 23.10.2020, 18:280 «Точка опоры» появилась в краеведческом музее Великих Лук 23.10.2020, 18:140 Более 3 млн рублей выделено псковским предприятиям на возмещение затрат по оплате труда инвалидов
23.10.2020, 18:050 Пскович дважды продал один и тот же набор колес для автомобиля 23.10.2020, 18:000 Режим работы пунктов пропуска Эстонии и Латвии изменится с 25 октября 23.10.2020, 17:520 Министерство-кэп и его бесполезные усилия 23.10.2020, 17:477 Система отопления в доме №21 на улице Гражданской в Пскове заработает к выходным
23.10.2020, 17:440 Себежский районный суд отклонил иск о признании выборов главы муниципалитета незаконными 23.10.2020, 17:4110 Плодовые деревья высадили в псковском сквере «Кораблик» 23.10.2020, 17:280 Народная общага 23.10.2020, 17:220 В Кунье размыло дорогу к одной из контейнерных площадок
23.10.2020, 17:000 Псковичей осудили за кражу оставленного без присмотра квадроцикла 23.10.2020, 16:431 Владимир Никитин прокомментировал перемены в Псковском обкоме КПРФ 23.10.2020, 16:420 Ассоциация управляющих организаций и предприятий ЖКХ создана в Псковской области 23.10.2020, 16:415 Дмитрий Быстров раскритиковал «диванных» специалистов
23.10.2020, 16:380 Щиты со статистикой ДТП устанавливают на дорогах Псковской области 23.10.2020, 16:300 Private Banking ВТБ нарастил объем активов под управлением на четверть 23.10.2020, 16:270 Псковский форум работающей молодежи может стать ежегодным 23.10.2020, 16:261 Командировка спасла собственницу «БМВ» от штрафа за парковку на месте инвалида в Пскове
23.10.2020, 16:220 Пскович предстанет перед судом за угон мотоцикла 23.10.2020, 16:134 Александр Козловский озвучил задачи псковских единороссов на выборах-2021 23.10.2020, 16:100 Винтажных кукол попытался провезти иностранец через границу в Себежском районе 23.10.2020, 16:071 Псковский городской суд изменил режим работы
23.10.2020, 16:030 Нарушитель заплатит более 5 млн рублей за незаконный провоз лесоматериалов в Пыталовском районе 23.10.2020, 16:010 Грозы ожидаются в Псковской области в ближайшие часы 23.10.2020, 15:540 Спикеры заксобраний СЗФО договорились о дистанционной межпарламентской работе 23.10.2020, 15:510 Финалистки конкурса «Мисс Псков» занялись рекламой обуви
23.10.2020, 15:428 В Псковской области общепиту запретили обслуживать посетителей ночью 23.10.2020, 15:360 Тройное ДТП и наезд на дерево спровоцировал водитель в Пскове 23.10.2020, 15:336 Дети. Школа. Карантин 23.10.2020, 15:150 Трактор за 24 тысячи евро подарили Красногородской коррекционной школе
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.