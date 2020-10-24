Экономика

Ничего личного, только бизнес – как торговые сети губят местных производителей

Об опасности экспансии федеральных торговых сетей начали говорить еще лет 15 назад. Но все предупреждения утонули в формулировках «рынок есть рынок», а мы в результате практически полностью лишились не только региональных торговых сетей, но в принципе потеряли такое понятие, как региональный ритейл. Суровый оскал капиталистического дарвинизма – выживает сильнейший, ничего личного.

Однако процесс может зайти очень далеко. Теперь гнета жестких и зачастую безапелляционных правил игры, установленных сетевиками, могут не выдержать и местные производители.

В сетях сетей

Крупные сетевые магазины все еще продолжают активное наступление и, кажется, готовы забраться даже в самые отдаленные уголки страны. Доля оборота торговых сетей в общем объеме розничной торговли за последние 10 лет удвоилась. С одной стороны, это удобный формат для покупателей, к тому же вольно или невольно, но сетевые магазины несут свою социальную функцию. С другой, фактически вместо конкурентного рынка мы получили неестественную торговую монополию. Да, ФАС регулирует долю федералов на рынках по отдельным брендам (грубо говоря, нельзя открыть бесконечное количество «Пятерочек» в пределах одного населенного пункта), но в совокупности сетевики уже давно правят балом.

Наш регион здесь не стал исключением. В определенный момент еще и возник серьезный конфликт с местными производителями. Сети просто не пускали их к себе на полки, выдвигая просто неподъемные требования по объемам, закупочным ценам и политике возвратов нереализованного. Да и зачем сотрудничать с десятками или даже сотнями мелких производителей, если можно сотрудничать с одним крупным агентом, который поставит весь ассортимент? И снова - ничего личного, только бизнес.

Возможный коллапс удалось загасить еще в бытность губернаторства Андрея Турчака – с федеральными сетями заключили полюбовное соглашение о том, что на их полках должны быть в определенном соотношении представлены местные производители. Большой вопрос, кто это контролирует и как, но все же в «Пятерочках» и «Магнитах» не проблема найти и псковский хлеб, и местные сосиски, и пушкиногорское молоко.

Однако от псковских предприятий Псковская Лента Новостей все еще получает тревожные сигналы. С виду, может быть, картина и кажется благолепной, а на самом деле производителям так выкручивают руки, что они могут и не выдержать такого торгового тоталитаризма и сгинуть в пучинах формулировок «рынок есть рынок». В частности, о непростых отношениях с сетями рассказал руководитель Псковского мясокомбината Андрей Шукшин. По его словам, крупный ритейл местных товаропроизводителей просто выталкивает с рынка.

Торговый тоталитаризм

С сетями сложно, а без сетей – невозможно, говорит Андрей Шукшин. Крупные ритейлеры это прекрасно понимают и ведут крайне жесткую политику. Например, выдвигая требования по чрезмерно низким закупочным ценам. У местных компаний выбор небольшой - идти на уступки в ущерб себе либо полностью отказываться от сотрудничества с супермаркетами, отсекая себя от огромного количества потенциальных покупателей.

Не секрет, что торговые сети выбирают заведомо более дешевый и ходовой товар и с большим скепсисом реагируют на новинки. Почему сетевые магазины так успешны? Потому что они дают продукцию пусть спорного качества, зато доступную, а люди сегодня, прежде всего, голосуют рублем, потому что платежеспособность населения пока только снижается.

«И ведь непонятно, с кем вести диалог! Очень тяжело найти ответственное лицо. Я работаю директором предприятия уже более 15 лет, у меня более-менее постоянный коллектив, а у них сотрудники постоянно меняются. В результате торговые сети кажутся безликими. Даже топ-менеджеры на региональном уровне раз в два-три месяца меняются, да и полномочия у этих обезличенных лиц крайне ограниченные. Нам с коммерческими предложениями просто не достучаться: выше нас не пускают, а на местном уровне никто ничего решить не может», - поделился Андрей Шукшин.

Руководитель псковского предприятия отмечает, что одна из главных проблем заключается в том, что торговые сети ставят на местных производителей неконкурентную цену. Происходит это, по его словам, так. Есть, к примеру, какой-то ходовой товар, который представлен практически в любом магазине. Большую наценку на него поставить не получится, ведь тогда покупатели пойдут туда, где можно купить то же самое дешевле. Поэтому сети вынуждены ограничивать себя довольно скромной, по их понятиям, маржой в 30-40%.

Зато «отыгрываются» на товарах местных производителях, особенно на новинках – тут они могут поставить наценку до 100%. То есть им отпустили продукцию за 200 рублей, а у себя они ее выставляют по 400. Более того, при этом они еще умудряются давить своими условиями на собственную сетку предприятия. Об этом рассказала коммерческий директор Псковского мясокомбината Ольга Михайлова.

«Они начали мониторить наши небольшие фирменные магазины «Бизон». У нас ведь входящая цена практически одинаковая - что для "Пятерочки", что для "Магнита", что для фирменных магазинов. Но наша сетка не делает большую наценку, максимум 17-25%, а если проводим какую-то акцию, то это вообще может быть только один рубль. Крупные торговые сети меньше 40% вообще не рассматривают наценку, и, естественно, они оказываются не конкурентны по цене. Получается, мы должны и в своих магазинах поднимать наценку и выставлять ту цену, по которой они хотят продавать. Свои же наценки они пересматривать не хотят», - поделилась она.

Но и это еще не все. Андрей Шукшин заявил, что торговые сети еще и блокируют проведение акций для местных производителей.

«Мы подаем заявку на проведение акции, а они ее отклоняют. На вопросы при этом не отвечают. Ответы на запросы не приходят. Как коммерсанты они, наверное, поступают как считают нужным: стремятся достичь наибольшей рентабельности. Сети все равно, какие сосиски у них купит покупатель: Псковского мясокомбината или конкурента. Для меня же такое отношение оборачивается катастрофой. У меня объем продаж в "Магните" за последние годы упал более чем в 8 раз. В сети "Пятерочка" - более чем в три раза», - посетовал Андрей Шукшин.

Невозможность провести акцию – важный аспект. Около 70% покупателей берут именно акционные товары. Это ни для кого не секрет.

«Для понимания. В июне мы проводили акцию на ГОСТовскую вареную колбасу, снизили цену до 199 рублей. Это очень низкая цена. Да, по этой продукции в итоге получился убыток, но по объемам реализации я вырос в четыре раза, а это была только в моей сетке акция. Только в сетях я такую акцию провести не могу», - пояснил Андрей Шукшин.

Равнодушная система

Случаются и странные казусы. Например, когда мерчендайзеры Псковского мясокомбината проверяют прилавки сетевиков, то даже не находят на них своей продукции. Где-то хромает человеческий фактор, где-то ошибается автоматическая система.

«Допустим, украли из магазина две упаковки сосисок. На витрине их нет, но система думает, что они есть, поскольку они не проведены по кассе. Сколько раз мы такое обнаруживали! Пишем уведомления об отсутствии продукции и снова не получаем никаких ответов. При этом по регламенту торговых сетей мы в принципе можем написать такое письмо только один раз в месяц. Остальные они даже не будут рассматривать. Я делаю определенную работу, считаю, что у нас партнерские отношения, думаю, что из-за большого объема они чего-то не видят, где-то не досматривают. Но я не вижу обратной связи и желания что-то улучшить», - отметил Андрей Шукшин.

По его словам, он написал обращение на имя губернатора, в котором изложил всю суть непростых отношений с федеральными торговыми сетями. С проблемой поручили разобраться региональному комитету по сельскому хозяйству и гостехнадзору.

«Николай Романов (председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору – ред.) провел встречу, на которую пригласил одного из топ-менеджеров "Пятерочки" по городу Пскову (он, условно говоря, командует только 8 магазинами, а в области их больше сотни), а от "Магнита" был кто-то вроде технического директора. Это человек, который отвечает, чтобы была бумага, свет, за открытие-закрытие магазина. То есть он, по сути, не решает вопросы по ассортименту, по вводу или выводу продукции, по наценкам. Причем при Романове спросил об их полномочиях и правах: "Что вы конкретно можете сделать?", в ответ услышал: "Ничего, только могу позвонить или отправить письмо вышестоящему начальству". Романов же после этой встречи радостно отчитался, что он все, что нужно, сделал, и теперь можно спокойно работать, хотя я пытался объяснить, что ничего не изменится», - рассказал Андрей Шукшин.

Может быть, выход в том, чтобы развивать собственную торговую сеть? Но Андрей Шукшин отвечает, что и здесь не все так просто. Федеральные сети оккупировали все самые «оживленные места», а на «отшибе» много не заработаешь.

«Те места, которые нам интересны по городу или по области, нам не особо дают. К тому же открывать большие магазины в условиях жесткой конкуренции с торговыми сетями невыгодно. Получается, нужно развивать направление павильонов, а город позицию занял, что павильоны ему не очень-то и нужны. По крайней мере, хорошие места под них получить практически нереально. Сколько мы уже обращений писали – губернатору, в региональный комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике, в администрацию Пскова, но выделения перспективных мест не добиться», - рассказал Андрей Шукшин.

Он привел любопытную метафору, сравнив торговые места с местами в театре. В партере их получить крайне сложно, а на галерке – ничего не видно и не слышно. Редко, когда удается попасть хотя бы в середину зала.

Рынок есть рынок?

Так сложились рыночные условия, что на сегодняшний день торговые сети диктуют условия и определяют, кто будет торговать, а кто – нет. Они занимаются коммерцией, бизнесом, зарабатывают прибыль, так и должно быть у любого коммерческого предприятия, но при таких условиях местным производителям очень тяжело выживать. Торговые сети дают толчок для развития, но ты должен быть готов к их требованиям, а они многим могут показаться неподъемными. Складывается впечатление, что, если бы не определенные договоренности по доле местной продукции на прилавках сетевиков, они бы от нее давно избавились.

Андрей Шукшин считает, что в эту ситуацию должны вмешаться власти региона, выйти при необходимости на федеральный уровень. «Я уверен, что это проблема не только моя, какая-то частная. И это проблема не только нашего региона или Пскова, с ней в той или иной мере сталкиваются все производители», - подчеркнул он.

Пока власти, похоже, не особо вмешиваются в правила игры, которые установили федеральные сети. «Рынок есть рынок».

А Андрей Шукшин предупреждает: «Нас выталкивают с рынка. При таком раскладе я буду вынужден сократиться донельзя, стать примерно как "Данси", который, кстати, недавно закрылся в Пскове. Нас, похоже, ждет подобная судьба».

Понятно, что, если Псковский мясокомбинат закроется, дефицита мясной продукции не будет. Но еще одно предприятие в Пскове перестанет существовать и платить налоги, а 400 человек окажутся без работы (на самом предприятии работает около 300 человек, в сетке фирменной торговли и транспортной организации – еще около сотни).

Очевидно, что проблема взаимоотношений местных производителей и федеральных сетей как была, так и остается очень болезненной. И едва ли властям здесь стоит занимать здесь только позицию наблюдателей или в лучшем случае выступать организатором ничего не меняющих встреч. Тем более, что проблема действительно носит не частный характер, а глобальный.

Алексей Овчинников