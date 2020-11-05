Экономика

Псковским кафе и барам отказали в послаблении ограничений из-за коронавируса

Владельцам 10 точек общественного питания в Пскове власти отказали в просьбе разрешить работу по пятницам, субботам и воскресеньям до 3.00. Напомним, они направили губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову соответствующее коллективное письмо.

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На коллективное обращение предпринимателей, опубликованное на сайте губернатора, ответил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

«В первую очередь хочется поблагодарить большинство предприятий общественного питания за выполнение противоэпидемических и санитарных мер, принятых в Псковской области, - отметил он. - Безусловно, принимаемые на федеральном и региональном уровне ограничительные меры негативно сказываются на экономике. Вместе с тем, в отличие от «первой волны», на текущий момент деятельность предприятий и организаций не приостановлена, а действует ряд ограничений, направленных на сокращение числа контактов граждан в местах массовых скоплений. В связи с текущей эпидемиологической обстановкой, важнейшей задачей является минимизация рисков распространения новой коронавирусной инфекции».

Смотрите также В Псковской области общепиту запретили обслуживать посетителей ночью Он напомнил, что данные ограничения ввели на основании предписания главного государственного санитарного врача по Псковской области от 23 октября 2020 №1896, вынесенного в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России от 16 октября 2020 №31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения СОVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом», что предусмотрено статьей 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

«Это временные меры, которые приняты для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с тем, что в Псковской области фиксируется рост числа заболевших COVID-19, - продолжил Андрей Михеев. - Подобные меры были приняты не только в Псковской области, но и других субъектах Российской Федерации, что приносит определенные результаты по снижению динамики прироста числа инфицированных. Решение о снятии ограничений и функционировании всех предприятий и организаций без ограничений, проведении массовых мероприятий может быть принято после стабилизации эпидемической ситуации в регионе с учетом оценки рисков ее возможного осложнения».

«Дополнительно хочу отметить, что большинство мер поддержки предприятий из пострадавших отраслей, к которым относится и сфера общественного питания, по-прежнему действуют и ими можно воспользоваться», - добавил он.

Консультацию по мерам поддержки можно получить в центре «Мой бизнес» (Псков, улица Гоголя, 14), телефон 8 (8112) 33-13-37.

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