Псковским кафе и барам отказали в послаблении ограничений из-за коронавируса

Владельцам 10 точек общественного питания в Пскове власти отказали в просьбе разрешить работу по пятницам, субботам и воскресеньям до 3.00. Напомним, они направили губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову соответствующее коллективное письмо.
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На коллективное обращение предпринимателей, опубликованное на сайте губернатора, ответил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.
«В первую очередь хочется поблагодарить большинство предприятий общественного питания за выполнение противоэпидемических и санитарных мер, принятых в Псковской области, - отметил он. - Безусловно, принимаемые на федеральном и региональном уровне ограничительные меры негативно сказываются на экономике. Вместе с тем, в отличие от «первой волны», на текущий момент деятельность предприятий и организаций не приостановлена, а действует ряд ограничений, направленных на сокращение числа контактов граждан в местах массовых скоплений. В связи с текущей эпидемиологической обстановкой, важнейшей задачей является минимизация рисков распространения новой коронавирусной инфекции».
«Дополнительно хочу отметить, что большинство мер поддержки предприятий из пострадавших отраслей, к которым относится и сфера общественного питания, по-прежнему действуют и ими можно воспользоваться», - добавил он.
Консультацию по мерам поддержки можно получить в центре «Мой бизнес» (Псков, улица Гоголя, 14), телефон 8 (8112) 33-13-37.