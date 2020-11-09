Псковский Роспотребнадзор ответит на вопросы об ограничениях в общепите

Вебинар на тему «Ограничительные меры для общепита: актуальные вопросы» состоится в пятницу, 13 ноября. Его инициатором и модератором мероприятия выступит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе уполномоченного, в случае заинтересованности можно предварительно зарегистрироваться на вебинар по адресу электронной почты: pskov@ombudsmanbiz.ru.
Для регистрации необходимо указать:
Наименование компании/ИП
Должность/ФИО
Адрес электронной почты, телефон для связи.
Участникам будет направлена ссылка (на платформе zoom). В ходе мероприятия можно будет задать вопрос в рамках заявленной темы.
Во время часового вебинара руководитель управления Роспотребнадзора Александр Нестерук расскажет о последних изменениях законодательства, касающихся работы сферы общественного питания во время ограничительных мер.
Направлять вопросы по теме можно на электронную почту: pskov@ombudsmanbiz.ru в срок до 16:00 12 ноября.
По иным организационным моментам вебинара можно обратиться в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей по телефонам 72-42-12, 8-931-902-97-47.