Экономика

Псковский Роспотребнадзор ответит на вопросы об ограничениях в общепите

Вебинар на тему «Ограничительные меры для общепита: актуальные вопросы» состоится в пятницу, 13 ноября. Его инициатором и модератором мероприятия выступит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе уполномоченного, в случае заинтересованности можно предварительно зарегистрироваться на вебинар по адресу электронной почты: pskov@ombudsmanbiz.ru.

Для регистрации необходимо указать:

Наименование компании/ИП

Должность/ФИО

Адрес электронной почты, телефон для связи.

Участникам будет направлена ссылка (на платформе zoom). В ходе мероприятия можно будет задать вопрос в рамках заявленной темы.

Во время часового вебинара руководитель управления Роспотребнадзора Александр Нестерук расскажет о последних изменениях законодательства, касающихся работы сферы общественного питания во время ограничительных мер.

Направлять вопросы по теме можно на электронную почту: pskov@ombudsmanbiz.ru в срок до 16:00 12 ноября.

По иным организационным моментам вебинара можно обратиться в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей по телефонам 72-42-12, 8-931-902-97-47.