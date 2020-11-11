Экономика

Налоговые каникулы продлеваются в России до конца года

Правительство России продлило налоговые каникулы для предприятий малого и среднего бизнеса из ряда отраслей до конца года. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в четверг на заседании кабмина.

«По поручению президента правительство продлевает налоговые каникулы для бизнеса», - сказал он, отметив, что соответствующее постановление уже подписано, сообщает ТАСС.

«Такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три месяца, до конца года», - добавил Михаил Мишустин.

Такая мера коснется тех компаний, которые работают в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, в развлекательной и спортивной сферах, в области организации конференций и выставок.