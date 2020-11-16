Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Максимом Дешкиным

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). В гостях у ведущего Алексея Овчинникова — заместитель директора по экономике и финансам МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Максим Дешкин.

Речь пойдет о государственном регулировании тарифов, финансово-экономическом положении предприятия и перспективах его развития. Насколько эффективно сработали Псковские теплосети в этом году по сравнению с предыдущими и насколько серьезные коррективы в деятельность предприятия внес коронавирус? Какие новшества планируются в сфере общения с потребителями теплоэнергии?

Ответы на эти и другие вопросы - сегодня в программе.

Вопросы Максиму Дешкину можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена