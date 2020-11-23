Экономика

Псковская область занимает 82 место в России по уровню зарплат

Псковская область занимает 82 место среди регионов России по уровню зарплат. Это следует из рейтинга, подготовленного РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Так, доля работающих с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц в регионе составляет 1,1 %, а ниже 15 тысяч рублей - 18,4%.

В шести российских регионах (Чукотском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Москве, Магаданской и Сахалинской областях) каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей, в то время как средняя зарплата по стране варьируется от 23 до 56 тысяч.

После Псковской области уровень зарплат ниже только в Ивановской области (83 место), Кабардино-Балкарской Республике (84 место) и Республике Мордовия (85 место).