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Экономика

Псковские депутаты выступили с предложениями по снижению транспортного налога

25.11.2020 13:50|ПсковКомментариев: 2

Депутаты Псковского областного Собрания предложили свои поправки в региональный законопроект о транспортном налоге и связанных с ним льготах. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, предложения были озвучены сегодня, 25 ноября, на заседаниях парламентских комитетов – по бюджету, финансам и налоговой политике и по труду и социальной политике.

Так, депутат-единоросс Марина Борисенкова предложила для инвалидов I и II группы и чернобыльцев уменьшить транспортный налог на сумму, эквивалентную налогу за автомобиль мощностью 100 л. с., а инвалидам боевых действий увеличить мощность льготируемых транспортных средств до 150 л. с.

Дмитрий Михайлов (фракция КПРФ) в свою очередь предложил установить 50-процентную ставку транспортного налога для владельцев транспортных средств, использующих природный газ метан в качестве моторного топлива.

Напомним, изначально в законопроекте, поступившем в областное заксобрание по инициативе губернатора региона Михаила Ведерникова, устанавливалась новая льгота в форме пониженной ставки по транспортному налогу предлагается установить для ветеранов боевых действий в Псковской области. Начиная с 2021 года они смогут платить транспортный налог по льготной ставке за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно. Как сказано в пояснительной записке, в регионе проживает около 13 тысяч граждан данной категории.

Расчетная сумма потерь областного бюджета от предполагаемых налоговых льгот по транспортному налогу для ветеранов боевых действий прогнозируется в размере 3,6 млн рублей.

Льготой ветераны, как и другие граждане - получатели льгот, смогут воспользоваться в 2022 году при уплате транспортного налога за 2021 год.

Все ранее действующие льготы законопроектом предложено сохранить. Полностью от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство освобождаются семь категорий налогоплательщиков. Среди них участники Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, многодетные родители и семьи с ребенком-инвалидом, чей доход не превышает прожиточный минимум, солдаты-срочники, а также организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулярные перевозки по муниципальным маршрутам.

Пониженные ставки транспортного налога предусмотрены для приемных родителей, «чернобыльцев», организаций и ИП, осуществляющих круглогодичную доставку хлеба и товаров первой необходимости сельскому населению, а также закуп молока в личных подсобных хозяйствах. Кроме того, к льготным категориям отнесены медицинские организации в отношении автомобилей скорой медицинской помощи, сельхозтоваропроизводители, а также организации, уставной капитал которых полностью состоит из вкладов всероссийских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50%.

Этот же проект закона устанавливает налоговые льготы на имущество организаций, которые будут предоставляться с 1 января 2021 года. Перечень льготников не изменился в сравнении с текущим годом. От имущественного налога освобождены медицинские учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, социально ориентированные некоммерческие организации - получатели федеральных и региональных грантов, а также организации, занимающиеся отдыхом и оздоровлением детей, производством народных промыслов, внешним благоустройством населенных пунктов.

Теги: #льготы #псковское областное собрание #налоги #транспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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