Экономика

Представители завода «Титан-Полимер» приняли участие в форуме «Российский промышленник»

Крупное промышленное событие — форум «Российский промышленник» — состоялось на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Санкт-Петербурге 18-20 ноября. Представители завода «Титан-Полимер» приняли участие в мероприятиях форума, сообщили в пресс-службе компании.

«Российский промышленник» — крупнейшая площадка Северо-Запада, которая объединяет регионы России для демонстрации инновационного промышленного оборудования и технологий. Организаторами мероприятия выступают Торгово-промышленная палата РФ, правительство Санкт-Петербурга, а также Российский союз промышленников и предпринимателей.

В рамках форума была организована выставочная экспозиция, где промышленные предприятия представили свою продукцию и услуги, провели консультации и организовали виртуальные экскурсии на заводы.

На стенде Псковской области отдельное место заняла особая экономическая зона «Моглино» совместно с компаниями-резидентами.

Гости форума активно интересовались экспозицией ОЭЗ «Моглино», в том числе продукцией завода «Титан-Полимер». Участие коллективной экспозиции Псковской области было организовано региональным центром «Мой бизнес».

«В рамках форума нам удалось пообщаться с участниками композитной отрасли, которой в настоящее время принято решение придать новый импульс. О чем свидетельствует утвержденная между правительством РФ и госкорпорацией «Росатом» дорожная карта "Технологии новых материалов и веществ", участником которой, как индустриальный партнер, является наше строящееся производство», — рассказала начальник отдела развития ООО «Титан-Полимер» Ольга Дементьева.