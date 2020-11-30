Экономика

В Минпромторге оценили предварительные итоги реализации индивидуальной программы развития Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных в рамках рабочей встречи, которая состоялась в понедельник, 30 ноября, обсудили предварительные итоги реализации в регионе индивидуальной программы социально-экономического развития. На встрече также присутствовали вице-губернатор Нинель Салагаева и председатель совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, в рамках встречи Михаил Ведерников рассказал, что в настоящее время на территории региона активно реализуется проект создания инфраструктуры второй очереди особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», якорным резидентом которой является Псковский завод «Титан-Полимер». В рамках ИПСЭР на эти цели было выделено порядка 900 млн рублей. В настоящее время ведутся работы по созданию инженерной, транспортной и таможенной инфраструктуры. Глава региона подчеркнул, что подрядчиками соблюдаются сроки утвержденной ранее дорожной карты, якорный резидент уже имеет возможность подключиться к сетям электро-, водо- и газоснабжения, канализации и связи.

Михаил Сутягинский в свою очередь доложил Алексею Беспрозванных, что работы по возведению промышленных мощностей первой очереди псковского завода «Титан-Полимер» ведутся без задержек и срывов сроков. Завершается строительство главного производственного корпуса по выпуску БОПЭТ-пленок, идет монтаж оборудования первой линии производства. Формируется и штат сотрудников, который уже составляет порядка 80 специалистов. Завершение первого этапа реализации проекта планируется в третьем квартале следующего года.

Замминистра промышленности и торговли РФ положительно оценил проведенные к настоящему моменту работы в рамках ИПСЭР, а также акцентировал внимание на необходимость контроля над выполнением оставшихся работ в рамках развития инфраструктуры «Моглино - 2». Губернатор подчеркнул, что контроль над выполнением работ ведется как руководством ОЭЗ, так и со стороны профильных специалистов администрации Псковской области.

Напомним, индивидуальная программа социально-экономического развития Псковской области рассчитана на период с 2020 по 2024 годы, на ее реализацию выделено 5 млрд рублей средств федерального бюджета. Ключевыми направлениями документа являются поддержка промышленности и агропромышленного комплекса, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, а также снятие инфраструктурных ограничений.