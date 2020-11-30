Экономика

ОЭЗ «Моглино» заняла шестую строчку в рейтинге инвестиционной привлекательности

Ассоциация кластеров и технопарков России (АКИТ) совместно с Министерством экономического развития РФ подвела итоги IV Национального рейтинга особых экономических зон России. Эксперты признали ОЭЗ ППТ «Моглино» в Псковской области достаточно привлекательной с инвестиционной точки зрения, отнеся ее ко второй группе из трех по этому параметру.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Ассоциации кластеров и технопарков России Валерия Дементьева, в 2020 году в рейтинг вошло 16 особых экономических зон (ОЭЗ) из 12-ти регионов России.

В общем зачете инвестиционной привлекательности особых экономических зон промышленно-производственного типа ОЭЗ «Моглино» заняла шестую строчку.

«ОЭЗ ППТ «Моглино» на протяжении 4-х лет стабильно удерживает свои высокие позиции в категориях «Обеспеченность ОЭЗ инфраструктурой», «Земельные ресурсы» и «Информационная открытость Интернет-сайта ОЭЗ». ОЭЗ ППТ «Моглино» не имеет равных по уровню обеспеченности свободных арендопригодных земельных участков свободными инфраструктурными мощностями. УК ОЭЗ готова предоставить новым инвесторам земельные участки, в полной мере оснащенные инженерной инфраструктурой. На территории ОЭЗ на ежегодной основе осуществляется строительство и ввод в эксплуатацию несколько десятков новых объектов инфраструктуры», - говорится в официальном релизе Ассоциации кластеров и технопарков России.

При этом ОЭЗ «Моглино» входит также в ТОП-5 по привлекательности стоимости земли: земельные участки на территории ОЭЗ продаются по цене, равной 20% от кадастровой стоимости, что является ее серьезным конкурентным преимуществом.

Методика рейтинга построена на основе 30 показателей, объединенных в 6 групп: инвестиционная привлекательность региона России, благоприятные условия для предпринимательской деятельности в ОЭЗ, обеспеченность ОЭЗ инфраструктурой, земельные ресурсы (и объекты капитального строительства), инвестиционная (и инновационная) активность резидентов ОЭЗ, информационная открытость интернет-сайта ОЭЗ. По итогам оценки инвестиционной привлекательности ОЭЗ распределяются на 3 группы: высокая инвестиционная привлекательность, достаточная инвестиционная привлекательность, умеренно инвестиционная привлекательность.

Особенностью проведения IV национального рейтинга стало проведение серии экспериментов по оценке оперативности реагирования и полноте ответов на запросы потенциальных инвесторов по официальным контактам (телефонный звонок англоязычного потенциального инвестора, письменный запрос англоязычного потенциального инвестора, письменный запрос российской организации малого бизнеса).

Ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщал, что на сегодняшний день в России работают 33 особые экономические зоны, еще по 3 зонам принято решение о создании. Восемьсот резидентов из более чем 30 стран с общим инвестиционным портфелем в 1 трлн рублей уже оценили преимущества этого механизма. Для инвесторов такие площадки означают административное сопровождение и возможность снизить затраты до 30% при реализации инвестпроектов.

«Территории, на которых создаются особые экономические зоны, становятся настоящими центрами уникальных компетенций, где разрабатываются и внедряются инновационные решения», - заверил министр.

Эксперты выделяют особые экономические зоны, которые стабильно занимают лидирующие позиции: «Алабуга», «Липецк», «Дубна», «Технополис «Москва», «Санкт-Петербург». Их эффективность обусловлена, в том числе, высоким уровнем клиентоориентированности, налаженной коммуникацией с органами исполнительной власти и информационной открытостью.