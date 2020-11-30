Экономика

Банки сократят число «антиотмывочных» проверок бизнеса

Центробанк рекомендовал кредитным организациям в IV квартале 2020-го снизить показатель налоговой нагрузки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которую следует считать подозрительной по «антиотмывочному» законодательству, с 0,9% до 0,5% от оборота по счету для пострадавших от пандемии отраслей. Об этом говорится в письме Банка России в кредитные организации от 26 ноября.

Снижение порога взносов в госбюджет связано с поправками в постановление правительства, которые продлевает сроки уплаты налогов и страховых взносов для предпринимателей из сфер, пострадавших от коронакризиса, пишет газета «Известия».

«Доля клиентов, налоговая нагрузка которых к IV кварталу 2020-го сократилась и оказалась ниже 0,9%, существенна. Рекомендация ЦБ актуальна. Однако она относится к реальному живому бизнесу. Использование рекомендаций недопустимо к клиентам, которые занимаются незаконной деятельностью, отмыванием денежных средств и могут использовать новые правила в своих незаконных целях», - заявила начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова.

В апреле правительство предоставило льготы по уплате налогов компаниям сегмента малого и среднего бизнеса, индивидуального предпринимательства из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии: в сферах услуг и досуга, развлечений, авиа- и автоперевозок, ресторанного и гостиничного бизнеса. В ноябре отсрочку продлили.