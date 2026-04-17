Маск предложил властям раздавать деньги из-за замены труда человека ИИ

Лучший способ справиться с безработицей, которая возникнет из-за вытеснения человека с рынка труда искусственным интеллектом, — это раздача правительством США денег населению, заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X. По его мнению, это было бы лучшим способом гарантировать «всеобщий высокий доход».

«ИИ/робототехника будет производить товары и услуги в количестве, значительно превышающем рост денежной массы, поэтому инфляции не произойдет», — уверен Маск.

Состояние Маска оценивается в $787,3 миллиардов, он — самый богатый предприниматель в истории.

Илон Маск не впервые высказывает подобную идею. В январе в подкасте с американским предпринимателем, основателем ряда стартапов Питером Диамандисом он выразил мнение, что правительствам может быть трудно угнаться за ИИ. По словам бизнесмена, темпы развития ИИ значительно опережают традиционную политику, которая отличается многоуровневостью и медлительностью в вопросе принятия решений. ИИ может развиваться «в 10 раз быстрее, чем правительство, а может и больше», что затрудняет эффективное реагирование властей, пояснял он.

В дискуссии также принял участие предприниматель и инвестор в сфере технологий Дэйв Бландин, который высказал аналогичные опасения, пишет РБК. Он отметил, что ни одна государственная система сегодня не готова полноценно к тому, чтобы справиться со скоростью изменений, которые приносит ИИ, и что даже регулирования может быть недостаточно для управления более широкими экономическими последствиями.

