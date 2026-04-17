«Дневной дозор»: Есть ли в Псковской области угроза продовольственной безопасности?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Ряд крупных сельхозпроизводителей Псковской области, по сообщениям СМИ, демонстрируют снижение показателей. С чем это связано? И есть ли угроза продовольственной безопасности?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Одним из достижений последних лет в экономике, которым любит гордиться власть, стало импортозамещение в сфере переработки сельхозпродукции и развитие собственных производств. В том числе в Псковской области появились крупные производства мясной и молочной продукции, занимающие верхние строчки всероссийских рейтингов предприятий этой сферы. Некоторые псковские бренды известны далеко за пределами региона. Но, видимо, пришла беда - откуда не ждали. Буквально на прошлой неделе в публичных медиа появилась информация о том, что ряд предприятий Псковской области испытывают серьезные проблемы.

Так, суд отказал группе компаний «Кабош» в изменении порядка исполнения мирового соглашения с Федеральной налоговой службой, утверждённого в рамках дела о банкротстве ООО. Задолженность по налогам и сборам в размере почти 210 млн рублей должна была погашаться в рассрочку на протяжении трёх лет равными ежемесячными платежами около 8,5 млн рублей. Но «Кабош» подала заявление в суд с просьбой изменить график, значительно уменьшив сумму ежемесячного платежа. Суд не удовлетворил заявление и отметил, что запрашиваемое снижение платежа и отмена процентов нарушают баланс интересов сторон.

Вторым «тревожным звоночком», затрагивающим продовольственную безопасность региона, стали сообщения о ситуации, складывающейся в компаниях, связанных с производством и реализацией мясной продукции на юге области. По данным масс-медиа, выручка одних предприятий заметно снизилась, а количество сотрудников было сокращено. При этом, как сообщили в ОАО «Великолукский мясокомбинат», численность сотрудников в отдельных компаниях холдинга действительно менялась. «Только называется это не сокращением, а реструктуризацией: функции переходят от одного юрлица к другому, операционная деятельность перераспределяется внутри группы», - сообщили в компании и добавили, что ключевые предприятия холдинга демонстрируют устойчивую работу и положительную динамику.

В сегодняшней программе мы решили ответить на вопрос, происходящее с некоторыми предприятиями - это частный случай? Либо же это какой-то серьёзный экономический кризис в сфере производства продовольствия? Есть ли на сегодняшний день угроза нашей продовольственной безопасности? Какова ситуация на крупнейших промышленных предприятиях региона? Давайте разбираться вместе в программе «Дневной дозор».

Министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов опроверг информацию о предбанкротном состоянии Великолукского молочного комбината и о якобы имеющихся проблемах Великолукского мясного комбината. По имеющимся у него данным, дела у этих предприятий идут весьма неплохо.

«Мы только что отчитались за 2025 год, и у нас все отлично. Если бы выручка Великолукского мясокомбината упала в 30 раз, наше сельское хозяйство сразу провалилось бы. Понимаете? Я не знаю, кто пишет такую чушь или распространяет подобные вбросы. Такого просто не может быть. Согласно официальной информации и годовому отчету, у нас выручка выросла на пять миллиардов рублей. Рентабельность также увеличилась на 4,8%. Понимаете? Мы стабильно наращиваем объем производства мясной продукции, который в 2025 году составил 531 000 тонн, что на 62% больше, чем в 2024 году. Если бы произошло такое падение, у нас бы работали все чрезвычайные штабы в области. Это очень крупное предприятие, и если бы выручка упала в 30 раз, все показатели по сельскому хозяйству не упали бы, а рухнули бы. Это было бы уже ЧП. Но предпосылок для этого нет. Так же обстоят дела и с молочным заводом. Да, у него есть своя специфика - он получает деньги в последнюю очередь, когда к нему приходит кто-то. Но согласно годовому отчету, у него тоже все неплохо. Выручка предприятия выросла на 179 миллионов рублей. Молочный завод стабильно наращивает объем производства молочной продукции, который в 2025 году составил 138 000 тонн, что на 8% больше, чем в 2024 году».

По оценке председателя комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию областного Собрания Андрея Козлова («Единая Россия»), - ни о какой угрозе продовольственной безопасности речи не идет. По его данным, Псковская область уже давно находится в состоянии самодостаточности в обеспечении продовольствием. А что касается Великолукского мясокомбината, то, по данным Андрея Козлова, более 30% своей продукции предприятие экспортирует за пределы Российской Федерации, что говорит о перепроизводстве продукции на российском рынке.

«Действительно, конъюнктура рынка складывается так, что кредитные ресурсы, которыми пользуются любые, особенно крупные холдинги, подорожали очень сильно. Ставка рефинансирования не уменьшалась, хотя она стала снижаться, но всё равно оставалась достаточно высокой. Соответственно, заемные денежные средства стали дороже. Если говорить о конкретных холдингах, таких как Великолукский молочный комбинат и Великолукский мясокомбинат, то мясокомбинат отказался от розничной торговли. Думаю, достаточно большой объём денежных средств поступал оттуда. Понятно, что это затратно, но, мне кажется, в этой части действительно есть просадка из-за ухода от розничной торговли. На мой взгляд, у «Кабош» были выбраны свои приоритеты. Ранее была цель - на быстро оборачиваемые денежные средства, но за последние десять лет они перешли только на сырьё. Я считаю, что это не совсем правильно, но это лично моё мнение. Есть хозяин, который расставляет приоритеты. Сейчас на рынке достаточно много производителей, и сыр - это дорогой молочный продукт, который, скажем так, не всем по карману. Объём потребления сыра у населения ограничен. В то же время цена на молочные продукты более доступна и оборачиваема. Поэтому причина просадки, может быть, кроется, в том числе, и в этом. Мы практически полностью обеспечили себя всеми продуктами питания. Есть небольшие закупки овощей открытого и закрытого грунта, а также фруктов. Но это те продукты, которые не всегда используются в ежедневном рационе. Молоко, мясо, яйца, хлеб - эти вещи мы обеспечиваем себе полностью. Продовольственной безопасности в нашей стране в ближайшие много лет ничего не угрожает».

Не считает ситуацию с двумя великолукскими крупными сельхозтоваропроизводителями признаком системных проблем и заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов («Единая Россия»), экс-руководитель «ПсковАгроИнвест» Александр Братчиков. Он объяснил, почему думает именно так.

«Ситуация в отрасли сейчас, на самом деле, не так проста, как и в целом в экономике нашей страны. Везде есть свои трудности и проблемы, с которыми необходимо бороться каждый день. Однако два конкретных случая не являются системными. Они скорее связаны с неким кризисом управления и большой долговой нагрузкой, возникшей в результате ранее реализованных проектов. В целом я считаю, что в отрасли ситуация тяжелая, но стабильная».

По словам руководителя отдела продаж торговой марки «Красное знамя» Юрия Петрова, у предприятия дела «идут в гору». Он поделился информацией о том, испытывает ли какие-то трудности один из крупнейших производителей юга области по итогам первого квартала 2026 года.

«Единственная трудность, вызывающая высокую озабоченность, - дефицит квалифицированных кадров. Это глобальная проблема, затрагивающая большинство отраслей. Для решения этой задачи мы совершенствуем систему наставничества, чтобы обеспечить более качественный ввод и адаптацию новых сотрудников, проводим обучение и тренинги. Что касается остальных трудностей, то благодаря совместным усилиям, сплочённой работе команды и нашим ключевым партнёрам мы с уверенностью преодолеваем все вызовы и турбулентности рынка. На сегодняшний день география продаж продукции торговой марки «Красное Знамя» насчитывает уже более полутора тысяч торговых точек на территории Псковской, Новгородской, Ленинградской и Московской областей. В 2026 году мы не планируем останавливаться на достигнутом и продолжим расширять представленность нашей продукции».

У руководителя крестьянского (фермерского) хозяйства «Прометей» в Гдовском округе, доктора сельскохозяйственных наук Александра Конашенкова известие о существенном снижении выручки великолукского гиганта вызвало скепсис. По его наблюдениям, ни о каком серьезном экономическом кризисе в сфере производства продовольствия речь не идет.

«Трагедии из этого делать никакой не нужно. Кроме того, в прошлом году наблюдался спад из-за обильного увлажнения, затронувшего овощи и картофель, всё остальное идёт нормально. Молоком, мясом свинины и говядины мы, в принципе, практически себя обеспечили».

Генеральный директор ООО «Псковмясопром» Андрей Шукшин убеждён, что в текущих реалиях опасаться всегда есть, за что, в том числе нельзя на 100% быть уверенным и в продовольственной безопасности региона. Он поделился своими предположениями относительно того, как события на Великолукском мясокомбинате скажутся на количестве мясной продукции на прилавках магазинов и её стоимости.

«Бояться всегда есть, за что. Помните, за короткий промежуток времени сколько всего у нас произошло. Великолукский мясокомбинат - это одно из крупнейших предприятий в России. Ну, это место пусто не будет. Это значит, что они очень сильно работали на экспорт, сейчас это всё должно оставаться в зоне России. Цена на сырьё, на мясо, на свинину всё время скачет, каждую неделю цены пересматриваются, было подорожание, сейчас идёт удешевление. Очень много факторов. По молочному комбинату я вообще далёк, единственное, со слов тех, с кем общаюсь, знаю, что затраты растут, а цена молока не растёт у них. У них там есть свои проблемы».

Как сообщил генеральный директор Великолукского молочного комбината Дмитрий Матвеев, ситуация на его предприятии от предкризисной далека.

В сегодняшней программе мы с нашими экспертами разбирались в вопросе: происходящее с великолукскими предприятиями пищевой промышленности - это частный случай, или же это какой-то серьёзный экономический кризис в сфере производства продовольствия? По итогу программы мнения наших собеседников в кои-то веки пришли к общему знаменателю. Ни один из них не видит в двух кейсах, ставших достоянием общественности, повода говорить о возможном кризисе в сфере производства продовольственных товаров или об угрозе продовольственной безопасности региона.

