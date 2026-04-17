«Дневной дозор»: Есть ли в Псковской области угроза продовольственной безопасности?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Ряд крупных сельхозпроизводителей Псковской области, по сообщениям СМИ, демонстрируют снижение показателей. С чем это связано? И есть ли угроза продовольственной безопасности?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Одним из достижений последних лет в экономике, которым любит гордиться власть, стало импортозамещение в сфере переработки сельхозпродукции и развитие собственных производств. В том числе в Псковской области появились крупные производства мясной и молочной продукции, занимающие верхние строчки всероссийских рейтингов предприятий этой сферы. Некоторые псковские бренды известны далеко за пределами региона. Но, видимо, пришла беда - откуда не ждали. Буквально на прошлой неделе в публичных медиа появилась информация о том, что ряд предприятий Псковской области испытывают серьезные проблемы.
Так, суд отказал группе компаний «Кабош» в изменении порядка исполнения мирового соглашения с Федеральной налоговой службой, утверждённого в рамках дела о банкротстве ООО. Задолженность по налогам и сборам в размере почти 210 млн рублей должна была погашаться в рассрочку на протяжении трёх лет равными ежемесячными платежами около 8,5 млн рублей. Но «Кабош» подала заявление в суд с просьбой изменить график, значительно уменьшив сумму ежемесячного платежа. Суд не удовлетворил заявление и отметил, что запрашиваемое снижение платежа и отмена процентов нарушают баланс интересов сторон.
Вторым «тревожным звоночком», затрагивающим продовольственную безопасность региона, стали сообщения о ситуации, складывающейся в компаниях, связанных с производством и реализацией мясной продукции на юге области. По данным масс-медиа, выручка одних предприятий заметно снизилась, а количество сотрудников было сокращено. При этом, как сообщили в ОАО «Великолукский мясокомбинат», численность сотрудников в отдельных компаниях холдинга действительно менялась. «Только называется это не сокращением, а реструктуризацией: функции переходят от одного юрлица к другому, операционная деятельность перераспределяется внутри группы», - сообщили в компании и добавили, что ключевые предприятия холдинга демонстрируют устойчивую работу и положительную динамику.
В сегодняшней программе мы решили ответить на вопрос, происходящее с некоторыми предприятиями - это частный случай? Либо же это какой-то серьёзный экономический кризис в сфере производства продовольствия? Есть ли на сегодняшний день угроза нашей продовольственной безопасности? Какова ситуация на крупнейших промышленных предприятиях региона? Давайте разбираться вместе в программе «Дневной дозор».
Министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов опроверг информацию о предбанкротном состоянии Великолукского молочного комбината и о якобы имеющихся проблемах Великолукского мясного комбината. По имеющимся у него данным, дела у этих предприятий идут весьма неплохо.
По оценке председателя комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию областного Собрания Андрея Козлова («Единая Россия»), - ни о какой угрозе продовольственной безопасности речи не идет. По его данным, Псковская область уже давно находится в состоянии самодостаточности в обеспечении продовольствием. А что касается Великолукского мясокомбината, то, по данным Андрея Козлова, более 30% своей продукции предприятие экспортирует за пределы Российской Федерации, что говорит о перепроизводстве продукции на российском рынке.
Не считает ситуацию с двумя великолукскими крупными сельхозтоваропроизводителями признаком системных проблем и заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов («Единая Россия»), экс-руководитель «ПсковАгроИнвест» Александр Братчиков. Он объяснил, почему думает именно так.
По словам руководителя отдела продаж торговой марки «Красное знамя» Юрия Петрова, у предприятия дела «идут в гору». Он поделился информацией о том, испытывает ли какие-то трудности один из крупнейших производителей юга области по итогам первого квартала 2026 года.
У руководителя крестьянского (фермерского) хозяйства «Прометей» в Гдовском округе, доктора сельскохозяйственных наук Александра Конашенкова известие о существенном снижении выручки великолукского гиганта вызвало скепсис. По его наблюдениям, ни о каком серьезном экономическом кризисе в сфере производства продовольствия речь не идет.
Генеральный директор ООО «Псковмясопром» Андрей Шукшин убеждён, что в текущих реалиях опасаться всегда есть, за что, в том числе нельзя на 100% быть уверенным и в продовольственной безопасности региона. Он поделился своими предположениями относительно того, как события на Великолукском мясокомбинате скажутся на количестве мясной продукции на прилавках магазинов и её стоимости.
Как сообщил генеральный директор Великолукского молочного комбината Дмитрий Матвеев, ситуация на его предприятии от предкризисной далека.
В сегодняшней программе мы с нашими экспертами разбирались в вопросе: происходящее с великолукскими предприятиями пищевой промышленности - это частный случай, или же это какой-то серьёзный экономический кризис в сфере производства продовольствия? По итогу программы мнения наших собеседников в кои-то веки пришли к общему знаменателю. Ни один из них не видит в двух кейсах, ставших достоянием общественности, повода говорить о возможном кризисе в сфере производства продовольственных товаров или об угрозе продовольственной безопасности региона.
