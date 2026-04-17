В Пскове проходит стажировка для обмена практиками в сфере промышленного туризма

В Пскове проходит масштабное событие для специалистов по инвестициям — выездная стажировка и индустриальный тур в регион, которую организовали Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития (НААИР) совместно с правительством Псковской области и Фондом инвестиционного развития региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Десятки экспертов из разных регионов России — руководители инвестиционных агентств, представители власти и эксперты в сфере экономики и инвестиций более чем из 10 субъектов РФ — узнают, как Псковская область привлекает и сопровождает инвестиции, а также знакомятся с ключевыми проектами региона.

«В Псковской области серьезное внимание уделяется развитию инвестиционного климата, улучшению предпринимательской деятельности. Эта работа ведется под непосредственным кураторством и контролем губернатора региона Михаила Ведерникова. В регионе работает Совет по инвестициям — наша главная экспертная площадка, где обсуждаются проблематика и меры поддержки, рождаются инициативы. Работа правительства Псковской области по улучшению инвестклимата ведется в русле федеральных инициатив, поручений президента. Мы обеспечиваем внедрение регионального инвестстандарта. С прошлого года подключились к внедрению муниципального инвестстандарта. У каждого муниципалитета разработаны инвестиционные паспорта», — отметил министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев.

Исполнительный директор, заместитель председателя правления НКО «Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития» Рафаэль Хусяиншин поприветствовал участников стажировки и подчеркнул значимость обсуждаемых тем. Он обратил внимание собравшихся на последние изменения федерального законодательства в части оформления земельных участков для реализации инвестпроектов. И познакомил с работой по подготовке предложений по внесению изменений в нормативные документы, чтобы помочь и поддержать инвесторов.

«В Псковской области действует беспрецедентная мера по сопровождению инвестиционных проектов от суммы объема инвестиций от 2 млн рублей. Это было намеренное снижение планки, когда на уровне правительства региона начинается сопровождение проектов. В других субъектах этот показатель для проектов может начинаться с сотен миллионов рублей. В Псковской области каждый бизнес, если речь идет о капительном вложении даже со столь небольшим объемом инвестиций, уже может получать меры поддержки по сопровождению проектов в части снижения административных барьеров, решения земельных вопросов и других направлений», — обратила внимание генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова.

Стажировка продлится 16 и 17 апреля. В рамках деловой программы первого дня состоялись выездные заседания нескольких экспертных площадок. Первая посвящена развитию промышленного туризма. Эксперты показали, что заводы и фабрики могут быть не менее интересными, чем музеи. Участники узнали, как превратить промышленные объекты в туристические достопримечательности, познакомились с реальными кейсами Псковской области и других регионов, поделились идеями продвижения локальных брендов.

Еще одна площадка посвящена вопросам развития промышленной инфраструктуры. Участники обсуждали, что нужно бизнесу для комфортной работы в индустриальных парках, особых экономических зонах, какие важны меры господдержки. Разбирали, как снизить риски при запуске новых производств, какие инструменты помогают при локализации производств.

В ходе индустриального тура участники стажировки на практике познакомятся с ключевыми инвестпроектами Псковской области. Это позволило участникам увидеть результаты работы региональных институтов развития «в поле», задать вопросы непосредственным участникам инвестпроектов и оценить потенциал инвестплощадок. В их числе - «Квартал Мейера» — ревитализированный объект культурного наследия «Шпагатная фабрика», открытый в 2025 году, и региональная ОЭЗ «Моглино», где гости смогли оценить её преимущества для инвесторов и побывать на площадках крупных реализуемых проектов.

Выездная стажировка НААИР в Псковской области направлена на укрепление межрегионального сотрудничества в сфере инвестиционного развития. Такой формат прямого диалога позволяет быстрее адаптировать лучшие решения под специфику каждого региона.

Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития (НААИР) ежегодно проводит съезды агентств инвестиционного развития регионов — это ключевая площадка для обмена успешными практиками и обсуждения актуальных задач в сфере привлечения инвестиций. В каждом субъекте РФ действует свой институт развития, призванный создавать благоприятные условия для бизнеса и стимулировать экономический рост.

В 2014 году в регионе было создано Агентство инвестиционного развития, которое за годы работы стало важным инструментом поддержки бизнеса и привлечения инвестиций. С 2021 года организация преобразована в Фонд инвестиционного развития Псковской области и выполняет более широкие функции. Сейчас на базе Фонда инвестразвития также функционируют: Фонд развития промышленности, Центр импортозамещения, Центр компетенций по производительности труда.