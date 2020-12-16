Экономика

Промышленное производство в Псковской области упало на 9% в ноябре

Промышленное производство в Псковской области сократилось на 9% в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата, ноябрь показал максимальные темпы сокращения промышленного производства с момента возникновения эпидемиологического фактора 2020 года.

По сравнению с ноябрем 2019 года рост отмечен в добыче полезных ископаемых – на 5,6%

Обрабатывающие производства показали снижение на 8,7%, предприятия электро- и теплоэнергетики, а также обеспечивающие снабжение газом и паром – на 18,3%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, ликвидацией загрязнений, сбором и утилизацией отходов, – на 7,1%.

В ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем прошлого года на четверть уменьшилось производство по таким видам деятельности, как производство бумаги и бумажных изделий, производство компьютеров, электронных и оптических изделий, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, производство прочих транспортных средств и оборудования.

По ряду видов деятельности отмечается увеличение производства. Так, в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019 года на 28% возросло производство текстильных изделий, на 47,6% – кожи и изделий кожи, на 24,2% – мебели.