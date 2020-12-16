Экономика

Представлен новый руководитель ОЭЗ «Моглино»

В ОЭЗ «Моглино» сменился руководитель: вместо уволившейся по собственному желанию Натальи Юшко должность исполняющего обязанности генерального директора получил Антон Яковлев. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице особой экономической зоны.

Ранее он занимал в управляющей компании ОЭЗ «Моглино» должность директора по строительству. В его обязанности входило руководство процессами проектирования и строительства объектов инфраструктуры ОЭЗ.

«Уважаемый Антон Викторович! Вы возглавите команду Моглино в наивысшей форме своей организационной эффективности, профессионализма и ценностных ориентиров», – отметила Наталья Юшко, представляя нового руководителя.

«Уверена, что ОЭЗ «Моглино» станет лидером среди российских индустриальных площадок. Кроме того, за этот непростой для всех год сформирована добрая традиция - волонтерство. Мы были там, где мы нужны. Надеюсь, это будет продолжено и совместные планы с воспитанниками Печорского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, реализуются», – добавила она.

Напомним, ранее стало известно, что Наталья Юшко написала заявление об увольнении с должности и.о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» по собственному желанию.