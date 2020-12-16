Экономика

И. о. руководителя ОЭЗ «Моглино» написала заявление об увольнении по собственному желанию

Исполняющая обязанности генерального директора ОЭЗ «Моглино» Наталья Юшко написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от осведомленного источника, близкого к управляющим органам особой экономической зоны. Решение по ее заявлению будет принято на ближайшем заседании Совета директоров ОЭЗ «Моглино», которое должно состояться до конца текущей недели.

Напомним, должность и. о. генерального директора АО «ОЭЗ ППТ Моглино» Наталья Юшко получила в июне текущего года.

Наталья Юшко окончила Институт бизнеса, психологии и управления по направлению «Экономика и управление», а также магистратуру Высшей школы государственного администрирования МГУ им. Ломоносова по направлению «Менеджмент», во время обучения стажировалась в Китайской Академии государственного управления по направлениям «Развитие свободных экономических зон» и «Один пояс — один путь», также окончила дипломную программу «Менеджмент» в Eastern Institute of Technology Окленд, Новая Зеландия.

Имеет квалификацию государственного администрирования в сфере внедрения и реализации инструментов инвестиционного развития на уровне субъектов РФ. Является членом Союза независимых экспертов и интерим-менеджеров России, Института развития государственно-частного партнерства, а также благотворительных организаций CAB.

В начале осени несколько сотрудников особой экономической зоны «Моглино» написали коллективное обращение в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главного федерального инспектора по региону Андрея Калинина (копия есть в распоряжении редакции Псковской Ленты Новостей) с просьбой провести проверку деятельности ОЭЗ и устранить угрозы нарушения прав ее специалистов. В своем обращении сотрудники особой экономической зоны подвергли острой критике работу ее руководителя.

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Добавим, что критические замечания о политике руководства ОЭЗ «Моглино» делали также представители бизнес-сообществ Псковской области и резиденты особой экономической зоны.