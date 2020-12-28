Экономика

Гендиректор псковского завода «Титан-Полимер» смотрит в будущее с оптимизмом

С оптимизмом смотрит в 2021 год генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

«Смотрю на следующий год с оптимизмом, несмотря ни на что. Знаю, что дальше будет лучше», - сказал он в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Директор завода пожелал жителям Псковской области здоровья, терпения в новом году, «растить детей, любить и с уважением относиться друг к другу». «Самое главное — это доброта и терпение», - заключил Герман Петрушко.

Ранее он сообщил, что 2020 год был для «Титан-Полимера» непростым, но достаточно успешным, несмотря на то, что пандемия наложила свой отпечаток как на строительство, так и на поставку оборудования.