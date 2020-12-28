Экономика

Экономическую перепись малого бизнеса проведут в России в 2021 году

Росстат проведет экономическую перепись в 2021 году - сплошное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

На основе информации, полученной в результате переписи, будут приниматься государственные решения и программы поддержки малого бизнеса.

Экономическая перепись малого бизнеса проводится один раз в 5 лет. В соответствии с законодательством России участие в экономической переписи является обязательным. Все индивидуальные предприниматели, малые и микропредприятия должны в срок до 1 апреля 2021 года предоставить в территориальные органы Росстата данные об основных показателях деятельности за 2020 год.

Утверждены бланки форм сплошного наблюдения: № МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год» (для юридических лиц – малых и микропредприятий) и №1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год» (для индивидуальных предпринимателей).

Формы в электронном виде можно будет заполнить:

на Едином портале государственных услуг (для юридических лиц – при наличии подтвержденной учетной записи и электронной подписи; для индивидуальных предпринимателей – при наличии подтвержденной учетной записи);

на сайте Росстата (при наличии электронной подписи);

у операторов электронного документооборота.

Сохранена возможность предоставления формы в бумажном виде в территориальный орган Росстата по месту деятельности предприятия лично или по почте.

Все данные, полученные в ходе проведения экономической переписи, будут использоваться только в обобщенном виде.

Информация о сплошном наблюдении, включая пример заполнения форм, размещена на сайтах Росстата и Псковстата.