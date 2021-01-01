Экономика

197,5 тонн лисичек вывезли из Псковской области в 2020 году

197,5 тонн лисичек вывезли из Псковской области в 2020 году. С начала 2020 года Управлением Россельхознадзора в Псковской области оформлены документы на экспортные поставки более 48 тыс. тонн продукции животного и растительного происхождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления. Одной из приоритетных задач, стоящих перед Россельхознадзором, является наращивание экспортного потенциала страны. Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проводится тщательный документарный и физический контроль каждой партии отправляемых на экспорт подконтрольных товаров.

В 2020 году территориальным управлением Россельхознадзора в Псковской области был осуществлен ветеринарный и карантинный фитосанитарный контроль для отправки на экспорт 762 партий продукции животного происхождения и кормов и 6 183 партий продукции растительного происхождения, произведенных предприятиями Псковской области.

С территории Псковской области экспортировались 13 тыс. тонн мяса и мясосырья, более 1 тыс. тонн рыбы и рыбной продукции, 372 тонны сырья животного происхождения, почти 3 тонны готовой продукции, а также 180,5 тонн кормов и кормовых добавок. Основной объем отгружаемой на экспорт продукции пришелся на Вьетнам, Гонконг, Азербайджан, Узбекистан, Эстонию, Литву, Германию, Швейцарию, Украину и Чили.

Кроме того, на экспорт в 50 стран мира было отправлено 26,3 тыс. тонн торфа, 3,6 тыс. тонн семян рапса для переработки, 3,3 тыс. тонн пшеницы, 197,5 тонн лисичек, 115,8 тонн клюквы, 82,5 тонн продовольственного картофеля, а также 124,6 тыс. м. куб. пиломатериалов, 71,3 тыс. м куб деловой древесины, 33,7 тыс. м куб. дров, щепы и 48,9 тыс. м куб торфа. Основными странами-импортерами выступили: Латвия, Эстония, Литва и Финляндия.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий государственные инспекторы Управления Россельхознадзора убедились в полном соответствии направляемой на экспорт продукции всем необходимым ветеринарным и карантинным фитосанитарным требованиям стран-импортеров.