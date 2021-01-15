Экономика

Главную проблему в период пандемии назвали предприниматели

64% компаний назвали главной проблемой падающий спрос на продукцию. Об этом сообщил уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 15 января.

Бизнес-омбудсмен рассказал, что в России практически ежемесячно проводились опросы предпринимателей. Так, в ноябрьском опросе приняли участие около 100 респондентов из Псковской области.

Опрос показал, кризис затронул около 70% предпринимателей, у 20% выручка снизилась не более чем на 30%. 36% прогнозируют массовый уход компаний с 1 января, продолжил Аркадий Мурылев. Еще 76% респондентов оценивают выживаемость компании при очередном карантине 50 на 50.

Кроме того, 45% представителей бизнеса заявили, что не смогли воспользоваться никакими мерами поддержки, которые бы «они напрямую прочувствовали».

Аркадий Мурылев отметил, что многие предприниматели говорят о том, что они не готовы выплачивать льготный кредит на «кабальных условиях», он стал для них огромной нагрузкой, и им проще уйти с рынка.

«Пандемия продолжает влиять на экономику и сейчас. Но все смотрят вперед с оптимизмом», - добавил он.