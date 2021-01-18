Экономика

Почти на 5% выросли цены на товары в Псковской области в 2020 году

На 4,9% выросли потребительские цены на товары и услуги в Псковской области по итогам 2020 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

За декабрь 2020 года цены выросли на 0,8%. «Рост цен как за месяц, так и за год, был на уровне среднероссийского», - пояснили в Псковстате.

Продовольственные товары за декабрь 2020 года подорожали на 1,4%, непродовольственные товары – на 0,3%, услуги – на 0,4%.

Из продовольственных товаров более всего за месяц выросли цены на овощи – на 22,5% (из них: огурцы – на 48,6%, помидоры – на 23,7%, морковь – на 12,6%), куриные яйца – на 10,8%, икру лососевых рыб, отечественную – на 8,7%, живую и охлажденную рыбу – на 6,0%, фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 4,3%, вермишель – на 3,7%. Из фруктов значительнее других подорожали яблоки – на 6,8% и бананы – на 5,9%.

Одновременно на ряд продовольственных товаров наблюдалось снижение цен. Наиболее подешевели апельсины – на 10%, поваренная пищевая соль – на 6,5%, кетчуп – на 2,8%, мясные консервы – на 2,1%.

Среди непродовольственных товаров значительный рост цен наблюдался на отдельные медицинские товары и медикаменты. Более других подорожали: линекс – на 4,1%, медицинский электронный термометр (стандартный) – на 3,9%, ренни – на 3,8%, верошпирон, бисопролол – на 3,5%, амброксол – на 3%. Наряду с этим отмечено существенное снижение цен на сульфацетамид – на 4,7%, аллохол – на 3,4%, комбинированные анальгетики – на 2,4%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены: на зубную щетку – на 1,8%, шампунь – на 1,1%, туалетную бумагу – на 0,9%, зубную пасту – на 0,5%. Снижение цен наблюдалось на хозяйственное мыло – на 3%, сухие корма для домашних животных – на 1,5%, туалетное мыло – на 0,4%, стиральный порошок – на 0,3%.

Среди других непродовольственных товаров наиболее подорожали миксеры, блендеры – на 6,9%, бытовые плиты – на 6,7%, шариковые авторучки – на 6,6%, металлочерепица – на 5,3%, детские варежки (перчатки) – на 4,7%. Более всего подешевели стиральные автоматические машины – на 3,8%.

Среди услуг наибольший рост цен и тарифов отмечен на услуги железнодорожного транспорта – на 15,3%, клинический осмотр животного – на 10,1%, установку пластиковых окон – на 8,1%.

Наибольшее снижение цен отмечено на годовой полис КАСКО – на 10,9%.