Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
счет за воду - оплати задолженность без пени
Знак качества фабрики обуви Nordman
История развития, качества и новых технологий
Соглашение о сотрудничестве
елка желаний - мечты сбываются
безопасность - дело каждого
Жить и строить нацпроекты помогают
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Экономика 18.01.2021 15:050 Декларировать цифровые финансовые активы обяжут губернатора, депутатов и глав районов 20.01.2021 13:250 Почти на 5% выросли цены на товары в Псковской области в 2020 году 20.01.2021 13:030 Начинается программа «Особое мнение» с Ольгой Милонаец 20.01.2021 13:030 Производство синтепона может открыть в Псковской области петербургский инвестор 20.01.2021 12:590 Банк «Открытие» профинансирует «Евроинвест Девелопмент» на 8 млрд рублей 20.01.2021 09:440 СберИндекс: расходы на услуги приблизились к максимуму после первой волны COVID-19
 
 
 
Самое популярное 14.01.2021 12:318 Наталью Дорожкину отстранили от руководства великолукской инфекционной больницей 14.01.2021 16:314 Суд взыскал с семьи псковского экс-депутата полмиллиона рублей за пользование «Мечтой» 19.01.2021 15:282 Руководитель Псковпассажиравтотранса нашел недостатки в новых автобусах 15.01.2021 17:192 Скончалась экс-директор Псковской областной филармонии Галина Иванова 14.01.2021 13:1610 Губернатор допускает всплеск заболеваемости коронавирусом в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Почти на 5% выросли цены на товары в Псковской области в 2020 году

20.01.2021 13:25|ПсковКомментариев: 0

На 4,9% выросли потребительские цены на товары и услуги в Псковской области по итогам 2020 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

За декабрь 2020 года цены выросли на 0,8%. «Рост цен как за месяц, так и за год, был на уровне среднероссийского», - пояснили в Псковстате.

Продовольственные товары за декабрь 2020 года подорожали на 1,4%, непродовольственные товары – на 0,3%, услуги – на 0,4%.

Из продовольственных товаров более всего за месяц выросли цены на овощи – на 22,5% (из них: огурцы – на 48,6%, помидоры – на 23,7%, морковь – на 12,6%), куриные яйца – на 10,8%, икру лососевых рыб, отечественную – на 8,7%, живую и охлажденную рыбу – на 6,0%, фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 4,3%, вермишель – на 3,7%. Из фруктов значительнее других подорожали яблоки – на 6,8% и бананы – на 5,9%.

Одновременно на ряд продовольственных товаров наблюдалось снижение цен. Наиболее подешевели апельсины – на 10%, поваренная пищевая соль – на 6,5%, кетчуп – на 2,8%, мясные консервы – на 2,1%.

Среди непродовольственных товаров значительный рост цен наблюдался на отдельные медицинские товары и медикаменты. Более других подорожали: линекс – на 4,1%, медицинский электронный термометр (стандартный) – на 3,9%, ренни – на 3,8%, верошпирон, бисопролол – на 3,5%, амброксол – на 3%. Наряду с этим отмечено существенное снижение цен на сульфацетамид – на 4,7%, аллохол – на 3,4%, комбинированные анальгетики – на 2,4%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены: на зубную щетку – на 1,8%, шампунь – на 1,1%, туалетную бумагу – на 0,9%, зубную пасту – на 0,5%. Снижение цен наблюдалось на хозяйственное мыло – на 3%, сухие корма для домашних животных – на 1,5%, туалетное мыло – на 0,4%, стиральный порошок – на 0,3%.

Среди других непродовольственных товаров наиболее подорожали миксеры, блендеры – на 6,9%, бытовые плиты – на 6,7%, шариковые авторучки – на 6,6%, металлочерепица – на 5,3%, детские варежки (перчатки) – на 4,7%. Более всего подешевели стиральные автоматические машины – на 3,8%.

Среди услуг наибольший рост цен и тарифов отмечен на услуги железнодорожного транспорта – на 15,3%, клинический осмотр животного – на 10,1%, установку пластиковых окон – на 8,1%.

Наибольшее снижение цен отмечено на годовой полис КАСКО – на 10,9%.

Теги: #Цены #Псковстат
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Отразится ли задержание оппозиционера Алексея Навального на общественно-политической жизни России?
В опросе приняло участие 510 человек
20.01.2021, 14:280 Андрей Турчак исполнил новогоднюю мечту 12-летней псковички 20.01.2021, 14:260 Невельский суд вернул следствию дело инспектора ГИБДД, обвиняемого в служебном подлоге 20.01.2021, 14:110 Чего не хватает Пскову для развития туризма, рассказал эксперт 20.01.2021, 14:100 «Ниссан» съехал в кювет в Стругокрасненском районе, есть пострадавший
20.01.2021, 13:570 #Псковновогодний, или С любовью к городу 20.01.2021, 13:420 В Невельском районе сменился подрядчик по вывозу ТКО 20.01.2021, 13:290 Смена руководства ФАС не принесла потрясений - Ольга Милонаец 20.01.2021, 13:270 Великолучанка оформила пенсионерке подложный страховой полис
20.01.2021, 13:250 Почти на 5% выросли цены на товары в Псковской области в 2020 году 20.01.2021, 13:030 Начинается программа «Особое мнение» с Ольгой Милонаец 20.01.2021, 13:030 Производство синтепона может открыть в Псковской области петербургский инвестор 20.01.2021, 13:021 Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры разработают в Пскове
20.01.2021, 13:003 Национальная гордость вместо иммунитета 20.01.2021, 12:590 Банк «Открытие» профинансирует «Евроинвест Девелопмент» на 8 млрд рублей 20.01.2021, 12:570 Первая сессия областного Собрания в 2021 году начнется с обсуждения масштабного обрыва электросетей 20.01.2021, 12:451 27-килограммовый пряник подарили школьникам в Псковской области
20.01.2021, 12:330 Маленькая орнитологическая сенсация зафиксирована в Гдове 20.01.2021, 12:220 Двое великолучан ограбили собутыльника-садовода 20.01.2021, 12:174 Олег Брячак не исключил, что возглавит отделение СР после объединения с двумя партиями 20.01.2021, 12:102 Численность населения Пскова к 2030 году планируется довести до 217 тысяч
20.01.2021, 12:040 Трех пьяных водителей-рецидивистов остановили псковские полицейские 20.01.2021, 11:540 Россияне рассказали, что важно для счастливой пенсии 20.01.2021, 11:492 Стратегия развития Пскова будет скорректирована с учетом ситуации по коронавирусу 20.01.2021, 11:300 25 тысяч пачек сигарет и 60 литров алкоголя изъято в двух магазинах в Пскове
20.01.2021, 11:271 Павел Волков: При разработке новой стратегии развития Пскова учли ошибки предыдущей 20.01.2021, 11:201 132 человека заразились коронавирусом в Псковской области за сутки 20.01.2021, 11:180 Стратегию развития Пскова сделают максимально доступной для восприятия 20.01.2021, 11:150 Число летальных исходов от COVID-19 в Псковской области возросло до 115
20.01.2021, 11:110 В Минздрав поступили документы для регистрации третьей вакцины от коронавируса 20.01.2021, 11:030 Более 1200 человек приняли участие в крещенских купаниях в Псковской области 20.01.2021, 11:021 Суд подтвердил отказ в приватизации служебной квартиры бывшему замгубернатора 20.01.2021, 11:020 Началась видеотрансляция пресс-конференции о стратегии развития Пскова до 2030 года
20.01.2021, 10:520 Псковичка попалась на краже коньяка и банки кофе из магазина 20.01.2021, 10:504 «Справедливая Россия» объединится с партиями «За правду» и «Патриоты России» перед выборами в Госдуму 20.01.2021, 10:340 «Особое мнение» по поводу громких дел УФАС выскажет Ольга Милонаец 20.01.2021, 10:310 Банк «Открытие» внедрил передовое решение для защиты от финансового мошенничества
20.01.2021, 10:262 Исторический парк создают в Псковской области 20.01.2021, 10:240 На средства «дорожного» нацпроекта приведут в порядок 10,5 км дороги Дубровка - Дедовичи 20.01.2021, 10:170 Две псковички удостоены звания «Душа земли Псковской» 20.01.2021, 10:150 «Гайд-парк»: Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов об ограничении прав граждан в связи с пандемией COVID-19
20.01.2021, 10:000 Двух белорусов будут судить за организацию незаконной миграции в Псковской области 20.01.2021, 09:504 В Пскове не так, как во Франции 20.01.2021, 09:460 Два автомобиля столкнулись на улице Ипподромной в Пскове 20.01.2021, 09:440 СберИндекс: расходы на услуги приблизились к максимуму после первой волны COVID-19
20.01.2021, 09:400 Псковичу грозит до 15 лет тюрьмы за призывы к самоубийству 20.01.2021, 09:300 Британский штамм коронавируса обнаружили в 60 странах 20.01.2021, 09:200 От храмов - людям: как Псковская епархия помогает региону в борьбе с коронавирусом 20.01.2021, 09:003 ПЛН-ТВ: Отразится ли задержание Навального на общественно-политической жизни?
20.01.2021, 08:550 Порхович поджег свой диван сигаретой 20.01.2021, 08:440 Большинство россиян выступают против введения COVID-паспортов 20.01.2021, 08:290 Ледяные дожди ожидаются в Псковской области 21 января 20.01.2021, 08:150 Большинство россиян недовольны своей текущей зарплатой
20.01.2021, 08:040 В России стартовала маркировка молочной продукции 20.01.2021, 07:500 Более половины россиян заявили о вине банков в мошенничестве по картам 20.01.2021, 07:340 ВОЗ сообщила о рекордном росте числа умерших из-за COVID-19 за неделю 20.01.2021, 07:170 Аналитики спрогнозировали подорожание ноутбуков
20.01.2021, 07:060 Роспотребнадзор предупредил о скорой активизации тараканов 20.01.2021, 00:120 Названы регионы России с самой большой смертностью от COVID-19 19.01.2021, 23:530 Продажи обогревателей в России выросли на 160% 19.01.2021, 23:390 Малафеев госпитализирован с большим поражением легких
19.01.2021, 23:221 Кустурица захотел привиться «Спутником V» 19.01.2021, 23:000 Как защитить свою электронную подпись, рассказали в псковской Кадастровой палате 19.01.2021, 22:480 В России разработан законопроект об ужесточении правил суррогатного материнства 19.01.2021, 22:360 Минпромторг предложил повысить ставку утильсбора на легковые машины и грузовики
19.01.2021, 22:240 Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 100 миллионам человек 19.01.2021, 22:130 Инспекция труда Псковской области напомнила о гарантиях при прохождении диспансеризации 19.01.2021, 22:000 КУГИ предлагает арендовать участок для садоводства в Палкинском районе 19.01.2021, 21:420 Реализацию региональных проектов обсудили в администрации Псковской области
19.01.2021, 21:270 Псковский боксер Артур Акавов готовится к бою в США 19.01.2021, 21:043 Впервые после долгой паузы в Псковском театре прошел спектакль. ФОТО 19.01.2021, 20:362 Массовые заявки на вакцинацию от COVID-19 принимаются в Псковской области 19.01.2021, 20:270 Законопроект об ограничениях суррогатного материнства разработали в России
19.01.2021, 20:050 Новый ангиограф ввели в работу в Великолукской межрайонной больнице 19.01.2021, 19:541 ГИБДД Псковской области проводит фоточеллендж 19.01.2021, 19:350 25000 военнослужащих ВДВ окунулись в купелях в крещенскую ночь 19.01.2021, 19:180 Волонтеры подарили микроволновку сотрудникам скорой помощи Печорского района
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.