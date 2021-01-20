Экономика

Великим Лукам удалось избежать резкого спада в экономике - Николай Козловский

Великим Лукам удалось избежать резкого спада в экономике, что стало надежным фундаментом для дальнейшего развития. С таким заявлением в очередном еженедельном видеобращении в соцсети Instagram сегодня, 23 января, заявил глава города Николай Козловский.

«В связи с осуществлением мер по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции с марта прошлого года наблюдается снижение оборота по отдельным отраслям экономики. Это ожидаемо и нам предстоит еще долго наверстывать упущенное», - отметил он.

Градоначальник привел данные статистики, согласно которым объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за январь-ноябрь 2020 года в Великих Луках составил 65 млрд 88 млн рублей или 99,4% к аналогичному периоду 2019 года.

Оборот по крупным и средним организациям за указанный период составил 84 млрд 359 млн рублей или 101% к январю-ноябрю прошлого года.

По обрабатывающим производствам оборот за январь-ноябрь 2020-го составил 55 млрд 402 млн рублей (100,4%). Потребление электрической энергии, газа и пара - 2 млрд 950 млн рублей (98,4%). Оборот оптовой и розничной торговли, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов -14 млрд 523 млн рублей (109,4%). В области здравоохранения и социальных услуг - 1 млрд 295 млн рублей (92,4%).

За 11 месяцев прошлого года в Великих Луках построено 82 жилых дома, из которых – 4 многоквартирных и 78 индивидуальных с общей площадью жилых помещений 13 990 квадратных метров.