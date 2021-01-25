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Экономика

Псковская область получит почти 10 млн рублей на поддержку хлебопеков

25.01.2021 09:22|ПсковКомментариев: 0

Между регионами РФ распределят 4,7 млрд рублей для стабилизации цен на хлебобулочные изделия. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина. В частности, Псковская область получит 9907,9 тыс. рублей.

Фото: ТАСС

В конце декабря было принято решение, что 2,9 млрд рублей из этой суммы пойдет на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд рублей – на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям. Довести средства до получателей поручено Минсельхозу.

Утвержденное Михаилом Мишустиным распоряжение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента России Владимира Путина. Ранее глава государства указал, что необходимо своевременно реагировать на удорожание базовых продуктов.

«Чтобы решить эту проблему, правительство повысило пошлины на ряд сельхозтоваров, в том числе на пшеницу, подсолнечник, рапс, утвердило правила поддержки мукомолов и хлебопёков, обеспечило заключение специальных соглашений о стабилизации цен между участниками рынка и регуляторами», - говорится в сообщении.

Теги: #поддержка #правительство
Источник: Псковская Лента Новостей
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