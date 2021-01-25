Экономика

Почти 400 тысяч тонн скоты и птицы на убой произвели в Псковской области за год

373 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе) произвели в хозяйствах всех категорий в Псковской области в 2020 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Кроме того, в прошлом году произвели 203 тысячи тонн молока, 86 млн штук яиц. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 13,8%, молока – на 2%, яиц – сократилось на 1,1%.

Прирост производства скота и птицы, молока обеспечили сельскохозяйственные организации, удельный вес этой категории хозяйств в производстве скота и птицы составил 99%, молока – 80%.