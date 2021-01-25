Экономика

Совет по инвестициям появится в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили изменения в закон «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области». Об этом с 54-й сессии регионального парламента, которая проходит 28 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Документ, представленный председателем областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андреем Михеевым, предусматривает оптимизацию работы Совета по инвестициям в Псковской области и инвестиционной комиссии администрации региона путем объедения их функций в один коллегиальный орган - Совет по инвестициям в Псковской области. Членов Совета наделят полномочиями по принятию решений об утверждении инвестиционного проекта и предоставлении государственной поддержки.

Кроме того, законопроект вводит механизм сопровождения инвестиционного проекта по принципу «одного окна», который регулирует отношения, возникающие в ходе подготовки, выполнения и мониторинга реализации инвестпроектов на территории области, определяет порядок и сроки взаимодействия. Документ исключает понятие «стратегический инвестиционный проект».



Также снижается порог объема планируемых инвестиций по проекту с 100 миллионов рублей до 50 миллионов рублей для инвесторов, намеренных заключить инвестиционное соглашение с администрацией области. При этом инвестиционный проект должен обеспечивать создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в бюджет области.



Законопроект вступит в силу 1 апреля.