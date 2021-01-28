Экономика

В Минсельхозе обратили внимание на подорожание овощей

За январь у отечественных производителей максимально подорожали огурцы (+9,7%), картофель (+8,4%) и макароны (+6,6%). Как пишет газета «Известия», об этом свидетельствуют данные Минсельхоза из системы мониторинга и прогнозирования продуктовой безопасности.

Так, на 27 января по сравнению с 1 января в России цена у производителей огурцов составила 107,3 рубля за 1 кг (+9,7%), картофеля - 16,5 рубля (+8,4%), помидоров - 108 рублей (+3,8%), моркови - 16,3 рубля (+3,2%). Стоимость увеличилась и у изготовителей макаронных изделий 0-42,5 рубля (+6,6%).

При этом цены на мясо птицы, свинину и баранину выросли незначительно - максимум на 1,7%. Близкая динамика у гречневой крупы - плюс 1,8%. Стоимость яиц на заводах, напротив, упала: 10 шт. первой категории стоили 54,2 рубля (-7%), второй - 48,9 рубля (-4,6%).

«В настоящее время Минсельхоз оценивает ситуацию на продовольственном рынке как стабильную и не видит оснований для скачкообразного повышения цен на продукты питания. Наибольшую динамику в январе демонстрирует овощная группа. Это носит сезонный характер и связано с сокращением запасов урожая 2020 года», - сказали в пресс-службе ведомства и заверили, что с марта, по мере поступления на рынок нового урожая, цены начнут снижаться.

В целом с 1 по 25 января ценовая ситуация в стране была стабильной, отметил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. При этом розница также фиксирует сезонный рост цен на овощи: с 25 января по 1 февраля стоимость томатов увеличилась на 19,4%, моркови - на 7,7%, картофеля - на 6,8%, огурцов - на 6,6%.

Остальные товары этой группы дорожали не так динамично: лук - на 5,2%, яблоки - на 2,9%, белокочанная капуста - на 2,3%. Огурцы и томаты традиционно растут в цене до февраля-марта, остальные овощи - до мая-июня, добавил Виктор Евтухов. Затем их стоимость снижается.

«В настоящее время планы о фиксации цен на другие товары по аналогии с сахаром-песком и маслом подсолнечным отсутствуют. Проблем с поставками нет», - подытожил Евтухов.